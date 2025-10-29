ver también Racing vs. Flamengo: Horario, canal y dónde ver la semifinal vuelta de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores espera para conocer a su primer finalista de la versión 2025. La noche de este miércoles, Racing y Flamengo chocan en la vuelta de las semifinales del torneo, donde los argentinos impactaron al mundo con una salida de aquellas.

La Academia cayó en la ida por la cuenta mínima y debe saber hacerse fuerte de local para poder revertir la llave. Sus hinchas lo tienen más que claro y decidieron darle su aliento al equipo calentando el ambiente con un recibimiento que muchos compararon con lo hecho por Colo Colo en 2006.

Y es que en la final que el Cacique perdió ante Pachuca, el mundo entero quedó con la boca abierta con el show de fuegos artificiales desde las tribunas. Ahora fue el turno del cuadro trasandino de hacer algo similar y que algunos aseguran que es incluso mejor.

Racing y una salida de antología ante Flamengo para buscar la final de Copa Libertadores

Racing necesita una remontada en Argentina para poder volver a la final de la Copa Libertadores después de casi 60 años. Es por ello que los hinchas de la Academia no dudaron en darle un empujón para ir por la hazaña y le prepararon un recibimiento de talla mundial.

Racing impacta al mundo con su salida ante Flamengo en la semifinal de vuelta de Copa Libertadores. Foto: Getty Images.

Emulando lo hecho por Colo Colo en 2006, el elenco trasandino tiñó por completo el Cilindro con fuegos artificiales. Tanto desde las tribunas como desde la cancha se vio un espectáculo tremendo y que se viralizó rápidamente.

Todo esto ocurría cuando los equipos iban saliendo a la cancha, lo que dejó un ambiente más que emotivo en la previa. De hecho, Gustavo Costas, técnico de Racing, fue enfocado por las cámaras disfrutando como un niño del show pirotécnico.

Esto fue un envión anímico no sólo para la Academia, sino que también para Flamengo. El Mengao se entusiasmó con sacar adelante la tarea como visitante y, en el primer tiempo, se vio mucho mejor que su rival.

El cuadro argentino quiere cortar con 58 años sin poder estar presente en la definición del torneo. Eso sí, la misión no será fácil ya que tiene el marcador en contra pero todo un estadio a favor.

Racing y Flamengo luchan con todo por meterse en la gran final de la Copa Libertadores. Si no lo logra, la Academia por lo menos podrá quedarse con la tranquilidad de haberlo dejado todo en la cancha y en las tribunas.

¿Contra quién jugará Racing o Flamengo la final de Copa Libertadores 2025?

Racing y Flamengo buscan meterse en la gran final de la Copa Libertadores 2025, donde esperarán rival. En la otra llave están Palmeiras y Liga de Quito, que en la ida goleó por 3 a 0 a los brasileños y puso un pie en la definición del torneo.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

La Copa Libertadores espera para conocer a sus finalistas y así preparar una fiesta en el Estadio Monumental de Lima, Perú. El encuentro se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre, con horario por definir.