Jornada definitoria en la Copa Libertadores.Este miércoles hay acción en el máximo torneo de clubes del continente con un partidazo en el Estadio Presidente Perón de Argentina, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, donde el elenco local de Racing Club de Gabriel Arias enfrentará al siempre poderoso Flamengo de Brasil por un cupo en la gran final del certamen Conmebol.

Primera semifinal del certamen continental y que tiene al elenco del ‘Fla’ de Erick Pulgar como el principal candidato a quedarse con la serie tras la ventaja conseguida en el duelo de ida en el Maracaná de Río de Janeiro, donde derrotó por la cuenta mínima a la ‘Academia’, gracias a la solitaria anotación de Jorge Carrascal a los 88’.

Partidazo para los fanáticos nacionales que para suerte de los fanáticos nacionales lo podrán ver completamente gratis y en vivo. Conoce este y otros detalles del encuentro, a continuación.

¿Cuándo juegan Racing Club vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Racing y Flamengo por la semifinal vuelta de Copa Libertadores se juega hoy miércoles 29 de octubre a partir de las 21:30 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo por TV o streaming GRATIS a Racing contra Flamengo?

El partido de vuelta argentinos y brasileños irá completamente en vivo y GRATIS por tres señales, la página web de CHV y el canal de Youtube de la misma emisora, además de la plataforma online, Pluto TV.

Por el contrario, por televisión el duelo entre la Academia y el Fla contará con solo una señal en vivo, ESPN Premium, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)