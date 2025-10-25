Es tendencia:
Copa Libertadores

Racing monta en cólera: Conmebol designa árbitros chilenos para vuelta con Flamengo

Tal y como ocurrió en cuartos de final ante Estudiantes, el referato nacional dirigirá en Argentina un duelo clave por Copa Libertadores.

Por Alfonso Zúñiga

Piero Maza ya dirigió a Flamengo en Copa Libertadores
Como siempre ocurre en Copa Libertadores, todos los detalles son importantes. Más si se trata de un duelo con historia como el de Racing Club con Flamengo, con todo lo que dejó la ida. Por ello, en Argentina ya comienzan a reclamar con fuerza.

Luego de las dudas que dejó al otro lado de la Cordillera el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, quien les anuló un gol que, para ellos, debió ser convalidado, incluso otros afirman que favoreció al cuadro de Erick Pulgar, esperaban una designación más “imparcial”.

El tema es que lejos de aquello, la Conmebol impuso sus términos y a la hora de confirmar el equipo arbitral para el duelo de vuelta entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, les mojó la oreja a los trasandinos al designar jueces chilenos.

Figura total: prensa brasileña elogia a Erick Pulgar en la Copa Libertadores

Árbitros chilenos para semifinal de Copa Libertadores

El ente rector del fútbol sudamericano decidió que el internacional Piero Maza sea el encargado de impartir justicia en el “Cilindro” de Avellaneda, quien vuelve a Argentina tras dirigir al “Mengão” en cuartos de final, cuando eliminaron a Estudiantes de La Platapor penales.

Junto al juez central estarán para este duelo por Copa Libertadores los también nacionales Claudio Urrutia y José Retamal como asistentes, más Felipe González como cuarto. Mientras que en el VAR estarán Juan Lara como principal, más sus asistentes Francisco Gilabert y Edson Cisternas.

Será el 13° encuentro de esta edición del certamen continental que dirigirá Piero Maza, que cuando le tocó dirigir a equipos argentinos registra dos victorias (4-0 de Vélez a Olimpia y 1-0 de Estudiantes a Cerro Porteño), una derrota (1-2 de Talleres con Sao Paulo) y tres empates.

La particularidad es que el juez chileno estuvo en dos dramáticas eliminaciones de equipos trasandinos de Copa Libertadores 2025, ambas de local. Con Boca Juniors en su derrota ante Alianza Lima, y la última de Estudiantes contra el gigante brasileño.

¿Cuándo se juega la revancha?

El partido de vuelta por la semifinal de Copa Libertadores 2025 entre el Flamengo de Erick Pulgar y Racing Club se definirá el próximo miércoles 29 de octubre desde las 21:30 horas en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, en la localidad trasandina de Avellaneda.

