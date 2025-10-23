El entrenador de Flamengo ratificó que tiene a Erick Pulgar como pieza fundamental de su idea y lo puso como titular en el duelo de ida frente a Racing Club por la semifinal de la Copa Libertadores 2025. La escuadra carioca venció por 1-0 a la Academia con un gol afortunado.

Bah, en rigor un autogol: el de Marcos Rojo, quien desvió involuntariamente un tiro del colombiano Jorge Carrascal y mandó la pelota dentro de la portería custodiada por Facundo Cambeses. Luego del encuentro, un periodista se alertó por el poco protagonismo del antofagastino en un aspecto del juego.

Las pelotas detenidas: al citado reportero le llamo la atención no ver a Pulgar a cargo de ninguna jugada. “Erick está, tengo a (Jorge) Carrascal que patea, Luiz Araujo patea bien. Es difícil saber eso de las faltas directas”, expuso Filipe Luis, quien siempre se ha declarado un admirador del chileno.

Erick Pulgar ante Racing en el estadio Maracaná. (Wagner Meier/Getty Images).

“Y no tuve tiempo de entrenarlas. Desde que jugamos con Palmeiras no pudimos entrenar un número alto de faltas. Y también la pelota parada de la esquina es un riesgo si estás pateando córners jugadores con menos de 72 horas de descanso entre partidos”, aseguró el otrora lateral izquierdo del Atlético Madrid y la selección brasileña

DT de Flamengo explica por qué Pulgar no le pegó a las pelotas paradas ante Racing

La falta de tiempo para pulir detalles fue lo que llevó a Filipe Luis a no usar a Erick Pulgar en los balones detenidos como pateador de Flamengo ante Racing Club. “Es difícil de entrenar ese tipo de jugadas”, aseguró el director técnico rubro-negro.

“Siempre que tengo tiempo me gusta que practiquen con barrera. No son bajas las barreras en Flamengo ni en el fútbol mundial, cada vez hay barreras más altas y mejores porteros. Intentaremos mejorar eso”, manifestó el DT del Fla, que sueña con llegar otra vez al duelo decisivo por el trofeo más deseado de América.

Erick Pulgar disputa una pelota aérea en el Flamengo ante Racing. (Wagner Meier/Getty Images).

Eso sí, antes de la revancha contra la Acadé, el Mengao debe medirse al Fortaleza por la fecha 30 del Brasileirao. Ese duelo será el 25 de octubre, mientras que la vuelta contra el cuadro argentino en El Cilindro de Avellaneda quedó pactada para el 29 de este mes a contar de las 21:30 horas.

