Mercado

Ganó cinco títulos en Colo Colo y ahora entrega dato clave por llegada de Matías Fernández: “Dio la vuelta larga…”

Moisés Villarroel abordó el primer fichaje de los albos de cara al 2026 y respaldó la llegada del lateral derecho.

Por Felipe Pavez Farías

Matías Fernández es el primer refuerzo de Colo Colo para el 2026
© ColoColoMatías Fernández es el primer refuerzo de Colo Colo para el 2026

Colo Colo empieza a dejar en el pasado el año del Centenario que fue para el olvido. El Cacique tuvo más malas que buenas y ahora busca volver al éxito en el 2026. Por lo mismo ya se confirmó el primer fichaje de Matías Fernández para renovar el plantel.

El lateral de 30 años llegó tras un importante paso por Independiente del Valle donde ganó Copa Sudamericana y Recopa. Experiencia que será clave en su llegada al Estadio Monumental, ya que tendrá que reemplazar a dos experimentados como Mauricio Isla y Óscar Opazo. 

“Son nombres importantes que lograron cosas importantes, pero no vengo a reemplazar a nadie. Vengo a hacer mi propia historia, y quiero darle experiencia al equipo”, comentó Fernández al ser consultado por su llegada al Monumental. 

Tarea que también abordó Moisés Villarroel que en conversación con Redgol aprobó la llegada del formado en Santiago Wanderers. El mundialista de Francia 98 conoce bien al lateral y ahora analizó el aporte que puede entregar al equipo del “Tano”. 

La tarea de Matías Fernández en Colo Colo

“Es un buen nombre. Matías dio una vuelta bastante larga después de salir de Santiago Wanderers. Tuvo un importante recorrido y fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle”, lanzó de entrada Villarroel. 

Matías Fernández dejó Independiente del Valle y ahora es el nuevo lateral de Colo Colo
“Estuvo peleando todos los años copas internacionales. Es un club que tiene muy buen equipo e importante formación”, agregó. Incluso el ganador de cinco títulos en Colo Colo deslizó que el desafío más importante será confirmar su gran rendimiento ahora en Chile ya que tendrá una vitrina aún más importante. 

“Llega con una experiencia avanzada y puede ser muy buen aporte. No tan solo para Colo Colo, incluso para la selección chilena. Estando acá lo vamos a ver más y veremos su real nivel”, sentenció. 

