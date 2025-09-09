Mientras en Chile cotizamos los televisores para ver el Mundial, en otras partes de Sudamérica están atentos a los pasajes. Es lo que pasa en Venezuela y Bolivia, dos de las selecciones que pueden, aún, clasificar al torneo planetario.

En ese sentido, parece ser que la Vinotinto la tiene más fácil. Es que, considerando que están una unidad por encima de los altiplánicos, los venezolanos reciben a Colombia, un equipo que, si bien ganó en la última fecha, llevaba seis duelos eliminatorios sin conocer victoria.

Mientras tanto, la Verde recibirá a Brasil, cuadro envalentonado. Lo que juega a favor de Bolivia es lo de siempre, la altura. Sobre todo, pensando cuánto afecta a los jugadores del Scratch.

Un ex U de Chile que piensa meterse en el Mundial

Dentro de la nómina de Óscar Villegas, hay un jugador que vistió la camiseta de Universidad de Chile y que, en la actualidad, juega en el Blooming, ocupando el cuarto puesto del torneo boliviano.

Se trata de Moisés Villarroel. No, no es el “Tío Moise” que vistió la de Santiago Wanderers y Colo Colo, entre otros, sino de un jugador que hizo juveniles en la Universidad de Chile en 2015 (con 16 años) y que fue apodado como “Niño Maravilla”. Duró tan sólo un semestre en el cuadro laico.

A su llegada a la Universidad de Chile, cedido desde el propio Blooming, su estilo era comparado con el de Charles Aránguiz y se resaltaba el hecho de que su abuelo es chileno. Se pensó, incluso, que podía ser carta para La Roja. Pero, claro, ahora está cerca del Mundial y, si lo logra, será con la camiseta verde.

Moisés Villarroel es uno de los fijos de Bolivia | Getty Images

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?