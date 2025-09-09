Es tendencia:
La inédita pelea de Marcelo Bielsa en Chile de la que nunca se supo: “Un bodrio…”

El DT rosarino tiene malas pulgas. Al parecer, nunca le ha gustado que le discutan las cosas. Un ejemplo, este inédito encontrón.

Por Jose Arias

Marcelo Bielsa dejó ciertas peleas en su paso por Chile.
Se cierran unas terribles Eliminatorias para la Selección Chilena. Los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán la oportunidad de decirle adiós al camino que llevaba al Mundial con una victoria. Claro que al frente está la siempre compleja Selección de Uruguay.

No solamente los charrúas, sino que Marcelo Bielsa, estarán en el Nacional este martes. El técnico rosarino dejó grandes emociones en el fútbol chileno y todavía existen “viudas” del Loco.

Los tiempos de Marcelo Bielsa en la banca nacional suelen ser recordados como un tiempo paradisiaco. No obstante, también hubo peleas y polémicas. Quizás no tanto como ha habido en Uruguay, pero en la previa del duelo ante los charrúas, hubo un periodista que decidió sacar a la luz su mochita con el Loco.

Revelan la desconocida pelea que tuvo Marcelo Bielsa en su tiempo en Chile

Marcelo Bielsa y Aldo Schiappacasse comparten el gusto por el cine. Cuando el rosarino era DT de Chile fue invitado a la inauguración del Manquehue Videos, donde compartió en extenso con el periodista, hablando de cine.

Allí, habría recomendado la película uruguaya “El viaje hacia el mar“, la que Schiappacasse vio y de la que no gustó ni un poco. “Un bodrio. El viaje hacia el mar en Uruguay, te demoras dos horas, ¿qué épica puede tener esa cuestión?“, enfatizó el periodista, recordando aquel momento en TNT Sports Chile.

En Dinamarca (para un amistoso de La Roja) nos encontramos con Bielsa y me dice ‘Aldo, ¿vio la película?’. ‘Sí, la vi’, le respondo. ‘¿Qué le pareció?’, me preguntó. Y en una pinche calle danesa tuve que decidir si respondía con la verdad o no“, narró Schiappacasse.

Marcelo Bielsa en sus tiempos de DT de la Selección Chilena | Getty Images

Le dije: ‘Marcelo, la comparación con Amigos míos (película italiana y favorita del periodista) es imposible’. No me gustó. Y de ahí no me habló más“, cerró Schiappacasse, a casi veinte años de lo sucedido.

¿Cuándo juega Chile ante Uruguay por Eliminatorias?

La Selección Chilena jugará ante su símil de Uruguay este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Estadio Nacional. Es el último partido rumbo al Mundial de 2026.

