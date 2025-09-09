Por fin, dirán algunos. Legamos al epílogo de las Eliminatorias. La Selección Chilena no se juega nada de nada, como la canción de Alejandro Lerner y snte Uruguay lo que habrá es una dosis de amor propio y de esperanzas de futuro. Los dirigidos por Nicolás Córdova quieran dar un cierre adecuado al proceso clasificatorio y volver a reencantar al público.

Para ello, tendrán que batallar ante un combinado nacional que viene haciendo las cosas bien. Terceros con 27 puntos, los charrúas pretenden cerrar lo más alto posible estas Eliminatorias, considerando que están a una unidad de Brasil.

La escuadra celeste mete miedo y la alineación que saltaría a la cancha del Estadio Nacional estaría compuesta por Sergio Rochet en portería; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Matías Viña en la zaga; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Betancur al medio; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez en delantera.

Los retos de la escuadra de Marcelo Bielsa

Hay varias cosas que la Selección de Uruguay no ha definido aún, pese a su clasificación al Mundial. La primera de ella es la más obvia: el lugar que ocuparán en la tabla de posición. Al respecto, Manuel Ugarte, uno de los titulares ante Chile, señaló que pretenden quedar segundos, por lo que saldrán con todo en el Nacional.

Sin embargo, hay otra cosa que preocupa más en la interna. Se trata de los nombres que Marcelo Bielsa maneja para ir definitivamente al Mundial de 2026. Hay varios que están seguros, como Valverde y el propio Ugarte, pero hay otros que pelean un puesto.

Esta contienda es clara entre Kevin Amaro e Ignacio Laquintana. El primero brilla en el Liverpool de Montevideo, mientras que el segundo juega actualmente en el Gremio. Ambos ocupan el sector derecho de la cancha, aunque el primero de ellos tiene más características defensivas.

Marcelo Bielsa está al mando de Uruguay | Getty Images

Carta bajo la manga de Marcelo Bielsa

Precisamente, Ignacio Laquintana tiene una historia importante relacionada con un jugador de la Selección Chilena. Se trata de Lucas Assadi, jugador de la Universidad de Chile que ha estado a punto de salir al extranjero en varias oportunidades.

Una de las opciones que manejó el volante azul fue el RedBull Bragantino, de la Serie A brasileña. Parecía todo listo, los portales deportivos lo aseguraban a viva voz y, de repente, otro jugador terminó fichando por el cuadro de Sao Paulo. Ya adivinan: Ignacio Laquintana.

El ex Defensor Sporting terminó siendo el elegido por el cuadro brasileño en detrimento de Lucas Assadi, generando un efecto dominó que ha hecho que el volante todavía este en la Universidad de Chile. Si eso es algo bueno o malo para su carrera, aún es muy pronto para decirlo.