Se viene el cierre de las Eliminatorias. Con casi todo dicho en la zona de Conmebol, lo único que queda para la Selección Chilena es dar lo mejor ante Uruguay y tener un buen final de recorrido.

Al frente estará Marcelo Bielsa, mítico DT de La Roja en el Mundial de Sudáfrica 2010. Es por ello que Nicolás Córdova prepara un equipo que pueda hacerle frente a los charrúas, sin la Generación Dorada mediante.

Pero, la verdad es que son pocas las esperanzas de un buen resultado. Lo mostrado ante Brasil, si bien tuvo atisbos de mejora, no alcanza para competir con combinados de gran renombre. ¿Se podrá revertir la situación este martes?

Guarello lanza un dardo contra la Selección

Sin lugar a dudas, no es el mejor momento de La Roja. Es por eso que Juan Cristóbal Guarello fue ácido en sus críticas y señaló que el duelo ante Brasil dejó pocas expectativas para con la Selección.

“El equipo no mostró nada ante Brasil. No es que se haya perdido o que te dominen. No es que el rival no sea superior o que los pronósticos te hayan defendido. Es que no se mostró nada“, empezó el periodista.

“Nos ‘venezuelizamos’. Chile es la Venezuela de los noventa. Y lo que nos está salvando es la historia que tiene el fútbol chileno, que todavía la camiseta roja genera respeto. Hay más de cien años de fútbol”, enfatizó.

“Lo terrible, es que cada vez se juega peor. Lasarte jugaba peor que Rueda; Berizzo peor que Lasarte; Gareca peor que Berizzo; y, finalmente, Córdova va a jugar peor que Gareca. No hay vuelta. Hay que encontrar forma de salir del atolladero. Y con una mirada complaciente, huidiza, no se va a lograr”, cerró.

Nicolás Córdova no le ha encontrado la vuelta a la Selección | Photosport

¿Cuándo juega Chile ante Uruguay por Eliminatorias?

La Selección Chilena jugará ante su símil de Uruguay este martes 9 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Estadio Nacional. Es el último partido rumbo al Mundial de 2026.

