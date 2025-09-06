Se viene la última fecha de Eliminatorias. Chile cierra una etapa clasificatoria asquerosa, enfrentando a Uruguay en Santiago. Un camino que dio sus primeros pasos con Eduardo Berizzo y que finalizará con Nicolás Córdova. Claro que el interregno de Ricardo Gareca es el responsable más directo de la debacle.

Sobre los hombros de Nicolás Córdova está el peso de la responsabilidad del recambio. Ni Berizzo, ni el Tigre la asumieron con tanta severidad. Pero, los vientos soplan a favor para un nuevo comienzo y los nombres de la Generación Dorada fueron purgados.

Los ingredientes que tienen a Córdova como el mandamás de la banca chilena no solamente incluyen la palabra recambio. También hay cierta laxitud y paciencia. Nada va a ser peor de lo que se venía dando, por lo que el DT de La Roja tiene una suerte de free pass que puede ocupar a su favor en las dos fechas de Eliminatorias. El primer intento, no salió bien.

Enfrentamiento con Marcelo Bielsa

Y, pese a que las cosas terminaron en una rotunda derrota en Rio de Janeiro ante Brasil (3-0), muchos sacan ya cuentas a favor. No se jugó mal, hubo actitud y lo más bajo fue la defensa. Hay mucho por mejorar, pero cualitativamente parece ya haber un cambio.

Ahora, la Selección se enfrenta con el Uruguay de Marcelo Bielsa. Una escuadra que viene de pasarle por encima a Perú y cuya clasificación fue asegurada de esa manera. La sazón especial de este encuentro es el reencuentro del Loco con Nicolás Córdova.

Marcelo Bielsa fue el técnico de la Selección Chilena entre 2007 y 2011. En ese tiempo, hizo jugar a un total de 79 seleccionados, siendo el con más minutos Claudio Bravo (2.880), seguido de Gonzalo Jara (2.440). El que menos jugó fue Matías Celis, que entró un solo minuto en la victoria ante México, en un amistoso jugado en Los Ángeles, California.

En ese tiempo, Nicolás Córdova jugaba en el Grosseto, de la Serie B italiana. En la actualidad, un jugador así sería un seleccionado fijo, pero en la época de Bielsa había cartas de sobra en el mediocampo. Es por ello que el actual DT de La Roja no sumó ningún minuto en el Equipo de Todos, con el Loco en la banca.

Momento de revancha para Nicolás Córdova, que había sumado minutos en la Selección con Juvenal Olmos y que volvió a entrar al campo de juego con Claudio Borghi en la banca. El olvidado por Bielsa quiere tomarse revancha.

