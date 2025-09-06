La selección chilena no pudo dar la sorpresa ante Brasil. En aquel encuentro hizo su debut Iván Román. Si bien Rafael Olarra valoró su actuación, fue claro que todavía le falta.

La Roja perdió por 3-0 ante la Canarinha, en un duelo donde hubo algunas caras nuevas y otras que no venían con muchos minutos. Entre quienes tuvieron su primera vez, se encuentran Lawrence Vigouroux, Maximiliano Gutiérrez y el mencionado Román.

La opinión de Olarra sobre Iván Román

Iván Román milita en el Atlético Mineiro y es habitual en la selección sub 20. Ante Brasil en el Estadio Maracaná hizo su estreno en La Roja adulta, en un encuentro muy complejo. Rafael Olarra alabó sus condiciones, pero también reveló que todavía tiene que mejorar.

“Yo digo que cumplió, pero también me da la sensación de que le falta. Y está bien, porque es un puesto especial que requiere mucha experiencia, conocer, conocerse con tus compañeros también es muy importante, pero siento que va en ese camino“, indicó Olarra en ESPN.

“El camino es de mejorar y el techo no sabemos dónde puede estar en el caso de Román, pero se notó que es un jugador que le falta todavía creo yo”, complementó el medalla de bronce con Chile en Sídney 2000.

Iván Román tiene 19 años y debido a sus grandes condiciones, saltó este año desde Palestino al Atlético Mineiro. Olarra sabe que puede ser un gran defensa a futuro, por lo que indicó qué cosas debe corregir en los siguientes partidos con Chile.

“Siento que la comunicación se perdía muchas veces con lo que pasaba con Hormazábal, aparecían cambiados de posición muchas veces y en los duelos ser más intenso para que no le ganaran ciertas zonas“, cerró Rafael Olarra, quien jugó en La Roja entre 1998 y 2006.