Segunda Profesional

El terrible panorama del club que puede ser desafiliado por la ANFP: “Muy complicados”

Un problema más en el fútbol profesional. La crisis económica que golpea a la Segunda División se toma otra víctima.

Por Jose Arias

El equipo que puede ser desafiliado.
A veces nos olvidamos de lo mucho que se juega en la tercera categoría del fútbol chileno. Con sólo un cupo para subir a Primera B, la Segunda División es una especie de pantano, desde el que es difícil salir.

Además, parece una división dejada a la mano de Dios. Si bien es la puerta de llegada al profesionalismo, los altos cargos en dineros para acceder a ella y las resoluciones por secretaría, suelen allanar el camino a las polémicas.

Es lo que viene de pasar en la Segunda División. Es que, según informaron en el programa Pauta de Juego, había un club que está a sólo un paso de la total desafiliación.

Pelea por quedarse

Nuevamente, por temas de papeleo y de incumplimientos, un club puede ser desafiliado de la Segunda División. Tal como contó Coke Hevia, se trataría de un elenco que, incluso, peleó el ascenso hace poco.

“Me autorizaron a decir el club de Segunda División que debería ser desafiliado. Se trata de Deportes Melipilla. Me dicen que están muy complicados”, enfatizó Coke Hevia.

“No entiendo a Melipilla, cada temporada está cerca del ascenso y tiene problemas”, respondió al respecto Nicolás Peric, obteniendo la respuesta de Hevia: “Es que si buscas en cada equipo, seguro encuentras”.

Deportes Melipilla ganó la Liga de Segunda División en 2024… pero no ascendió | Photosport

División hecha a la medida de Deportes Melipilla

Si bien Deportes Melipilla ya ha transitado por el fútbol amateur, es en 2012, con la creación de la Segunda División Profesional, que los Potros vuelven al profesionalismo. Incluso, en 2021 y 2022 juegan en la Primera División.

