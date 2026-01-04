Armarse para superar lo hecho en 2025. Tal es la consigna con la que la Universidad de Chile comienza la actual pretemporada, en la que el mercado de fichajes obtiene protagonismo.

Será un año en el que, nuevamente, la Universidad de Chile tiene la posibilidad de tener repartidas sus energías, considerando que, de ganar el primer partido de clasificación, entrará a la zona de grupos de la Copa Sudamericana.

Pero, lo que más duele en la Universidad de Chile es no tener un título nacional hace mucho tiempo. Es por eso que Francisco Meneghini pone varias de sus fichas en el torneo nacional, donde hay que considerar varias cosas para poder pensar en la composición del plantel. Entre ellas, los cupos extranjeros.

¿Qué pasará con los extranjeros de la U de Chile?

No es una incógnita tan difícil de resolver. Resulta que los presentes, hasta el momento, son Felipe Salomoni, Lea Fernández, Sebastián Rodríguez y Franco Calderón. Si se suman los dos nueve que se buscan en este mercado, ambos extranjeros, la U contaría con los cupos completos.

Sin embargo, según contó Coke Hevia, hay uno que estaría buscando rescindir contrato con la U de Chile. Se trata de Bigote, Sebastián Rodríguez, quien tiene chances de irse antes del Romántico Viajero.

Esto permitiría mantener el interés por el paraguayo Lucas Romero, uno de los nombres que anda dando vueltas hace rato por el CDA. El volante suena y podría concretarse en los próximos días.

¿Cuánto ha jugado Sebastián Rodríguez en la Universidad de Chile?

El volante bigotudo jugó nueve duelos con la U de Chile en 2025. Seis de ellos en la Liga de Primera y dos en Sudamericana. En total, jugó 354 minutos, sin marcar goles, ni dar asistencias.

