Universidad de Chile sigue lamentando su actual situación, donde quedó fuera de la Copa Sudamericana 2026, además que hay muchas dudas por el trabajo de Francisco Meneghini al mando.

Pero uno de los dramas que ha pegado fuerte en el plantel tiene que ver con las lesiones, donde luego de la eliminación ante Palestino sumó nuevos jugadores a la lista.

Si para ese encuentro no pudo contar con Lucas Assadi y Octavio Rivero, tras el duelo agregó a Juan Martín Lucero con un desgarro y ahora se sumó uno que fue sorpresa en la formación titular.

Se trata de Bianneider Tamayo, el defensor que se retiró con muchas dolencias y que también quedará en el hospital azul por un desgarro que lo margina de toda competencia.

Bianneider Tamayo jugo su primer partido con la U en 2026 y salió con un desgarro. Foto: Cristián Cona / Emisora Bullanguera.

Bianneider Tamayo queda fuera en la U

Así lo confirmó el medio Emisora Bullanguera, quienes destacan “la inusual lesión que deja a Universidad de Chile sin Bianneider Tamayo” dentro de sus titulares en su sitio web.

“Bianneider Tamayo tiene un desgarro en el psoas, que lo complica para todo tipo de movimientos, por eso salió cojeando desde el Nacional”, explican en una primera instancia.

“El defensor venezolano deberá trabajar con el cuerpo médico de la U en su recuperación, donde se estima que estará tres semanas fuera de las canchas”, detallan.

Con esto, el jugador pierde chances en la lucha de volver a ser titular con los azules, por lo que tendrá que enfocar esfuerzos en su recuperación para el regreso.

En resumen:

Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Sudamericana 2026 tras perder ante Palestino.

El defensa Bianneider Tamayo sufrió un desgarro en el psoas durante el último partido.

La recuperación de Tamayo tomará tres semanas fuera de las canchas según el cuerpo médico.