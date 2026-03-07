Es tendencia:
Colo Colo

El nuevo rol de Arturo Vidal: cambia la formación de Colo Colo vs Audax Italiano

Fernando Ortiz movió la oncena de Colo Colo, en busca de más profundidad, y mandó al King para ser el último hombre.

Por Cristián Fajardo C.

Arturo Vidal volverá a ser el último hombre en Colo Colo.
Colo Colo vive un tenso momento en la interna con el técnico Fernando Ortiz, quien nuevamente toma duras decisiones para levantar al equipo tras la derrota en el Superclásico contra Universidad de Chile.

Por lo mismo, movió su oncena titular para enfrentar esta tarde a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, con importantes novedades que llaman la atención de los hinchas.

Si bien lo más llamativo fue que dejó a Javier Correa en el banco de suplentes, además que optó por no convocar a Claudio Aquino por lesión, hay otro movimiento con Arturo Vidal.

En ese sentido, el King se apunta como el último hombre en la defensa de Colo Colo, incluso por sobre Javier Méndez quien no deja el cojín de la banca de suplentes.

Arturo Vidal le da buenas noticias a Colo Colo de cara al duelo ante Audax Italiano

Vidal el último hombre de Colo Colo

Fue en ESPN donde adelantaron la formación de Colo Colo con el gran movimiento de Fernando Ortiz para enfrentar al Audax Italiano: “Vidal como último hombre”.

“Uno los ve compitiendo, pero el técnico lo ve en la semana. Que no juegue Javier Méndez es porque no está capacitado para sacar a Villagra”, destacó Patricio Yáñez.

“Vidal ya tomaba esa posición para que suban los laterales, siempre se metía atrás de los dos centrales, que buscan ser un equipo más corto y dar profundidad con los laterales”, detalló.

En ese sentido, Colo Colo formará con Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lucas Romero, Lautaro Pastrán.

Revisa los detalles:

En resumen:

Fernando Ortiz posicionará a Arturo Vidal como último hombre en la defensa de Colo Colo.

Colo Colo enfrenta esta tarde a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El volante Claudio Aquino no fue convocado para el encuentro debido a una lesión.

