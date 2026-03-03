Es tendencia:
Arturo Vidal le da buenas noticias a Colo Colo de cara al duelo ante Audax Italiano

Colo Colo cayó ante Universidad de Chile, pero quiere reponerse con un triunfo ante Audax Italiano. Arturo Vidal quiere aportar para ello.

Por Jose Arias

Vidal sintió dolor en el pecho en el duelo ante la U.
Vidal sintió dolor en el pecho en el duelo ante la U.

No fue sólo un problema anímico. Arturo Vidal se vio claramente afectado tras el Superclásico 199 y tenía que ver con su físico. Después de la derrota de Colo Colo ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, el King se indicó el pecho y dijo sentir una molestia hace días.

“Tengo una molestia. Pero no sé cómo se dice así, no sé cuál es la lesión. Es acá en el pecho. Hace cuatro o cinco días que vengo con lo mismo“, dijo tras el partido, lo que encendió las alarmas.

Pronto, vino la confirmación: Arturo Vidal había sufrido un pequeño desgarro en la zona pectoral. Todo habría sido originado por un golpe en el duelo entre Colo Colo y O’Higgins.

Mejora la situación del King

Situación complicada para Arturo Vidal, pues se empezó a poner en duda su participación en el duelo de Colo Colo ante Audax Italiano. Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, vino a aclarar la situación esta tarde.

“Arturo Vidal entrena normal!! El referente de Colo Colo participó sin inconvenientes y con intensidad de la práctica de fútbol reducido. Luego de su molestia pectoral está en condiciones de jugar con Audax Italiano“, señaló el periodista.

Por ende, el King estaría en condiciones de estar desde la partida en el trascendental duelo ante Audax Italiano. El Cacique busca recuperar la senda de la victoria, tras una amarga caída en casa ante el archirrival.

Vidal resignado en la banca para el Superclásico | Photosport

En resumen…

  • Arturo Vidal sufrió un desgarro pectoral tras un golpe contra O’Higgins.
  • El referente de Colo Colo presentó molestias físicas tras el Superclásico 199.
  • Rodrigo Gómez confirmó que el volante entrenó con normalidad para enfrentar a Audax Italiano.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

