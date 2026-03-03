No fue sólo un problema anímico. Arturo Vidal se vio claramente afectado tras el Superclásico 199 y tenía que ver con su físico. Después de la derrota de Colo Colo ante la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, el King se indicó el pecho y dijo sentir una molestia hace días.

“Tengo una molestia. Pero no sé cómo se dice así, no sé cuál es la lesión. Es acá en el pecho. Hace cuatro o cinco días que vengo con lo mismo“, dijo tras el partido, lo que encendió las alarmas.

Pronto, vino la confirmación: Arturo Vidal había sufrido un pequeño desgarro en la zona pectoral. Todo habría sido originado por un golpe en el duelo entre Colo Colo y O’Higgins.

Mejora la situación del King

Situación complicada para Arturo Vidal, pues se empezó a poner en duda su participación en el duelo de Colo Colo ante Audax Italiano. Rodrigo Gómez, de Radio Cooperativa, vino a aclarar la situación esta tarde.

“Arturo Vidal entrena normal!! El referente de Colo Colo participó sin inconvenientes y con intensidad de la práctica de fútbol reducido. Luego de su molestia pectoral está en condiciones de jugar con Audax Italiano“, señaló el periodista.

Por ende, el King estaría en condiciones de estar desde la partida en el trascendental duelo ante Audax Italiano. El Cacique busca recuperar la senda de la victoria, tras una amarga caída en casa ante el archirrival.

