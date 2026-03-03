Van quedando atrás los días en los que la Universidad de Chile se preocupaba de no tener ningún triunfo en esta temporada deLiga de Primera. El triunfo en el Superclásico ante Colo Colo parece ir salvándole el pescuezo a Francisco Meneghini.

Triunfo por la mínima que, sin embargo, no tuvo pasajes de gran juego, ni emociones múltiples. Sobre el final de ambos tiempos, se desplegó un poco más el volumen de ataque de ambas escuadras, pero no podemos hablar de una gran demostración de fútbol.

Más allá de ese análisis, el duelo se definió por una jugada singular. Fue en un tiro libre ejecutado por Marcelo Morales que la Universidad de Chile encontró el gol. El momento fue analizado hasta el detalle en el programa En la Lupa de RedGol.

Análisis de la jugada

En el gol que definió el Superclásico, Marcelo Morales ejecuta el tiro libre, es cabeceado por Juan Martín Lucero en el área alba y el pase encuentra solo a Zaldivia, que la mete al fondo de las redes.

Según el ex jugador, y actual comentarista de En la Lupa, Cristián Basaure, entregó un detalle importante de la jugada de gol. “A Lucero el balón lo encuentra saltando, mientras Ulloa está bajando“, enfatizó el comentarista.

“De ninguna manera hay falta. Y después, en cuanto a Zaldivia, se pierden las marcas, por estar entre marca mixta y personal. Finalmente, tiene que ver con algo mucho más psicológico, la concentración, que con algo táctico“, cerró el ex futbolista.

En resumen….

Marcelo Morales ejecutó el tiro libre que definió el Superclásico.

Juan Martín Lucero asistió de cabeza tras superar en el salto a Ulloa.

Matías Zaldivia anotó el gol tras un fallo de concentración en las marcas.

No te pierdas el capítulo completo de En la Lupa: