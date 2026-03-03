Luego del Superclásico que U de Chile derrotó a Colo Colo en el Estadio Monumental, los reclamos del DT Fernando Ortiz y el grueso del plantel albo no se hicieron esperar. Ahí los dardos apuntaron al juez Cristián Garay.

Pero desde la vereda contraria rápidamente salieron al paso y uno que está identificado con la U golpeó la mesa. Se trata de Rafael Olarra, comentarista deportivo en la señal ESPN Chile.

Durante su participación en el programa ESPN FShow Chile, el ex defensa azul le respondió a todos en el Cacique por sus constantes reclamos al arbitraje. Para el ex seleccionado nacional, el resultado pasó por la supremacía de la U en cancha.

El Rafa Olarra silencia a Colo Colo

Durante su ciclo en las pantallas de ESPN Chile, Rafael Olarra dejó en claro que para él no hubo errores del juez Cristián Garay que afectaran el resultado del Superclásico. Eso, con mensaje directo a los reclamos de Colo Colo.

“El arbitraje no incidió en el resultado final, quizás hay situaciones para los dos lados… Para el otro lado pasó lo mismo (Colo Colo), me parece que pasó inadvertido (Garay) desde lo que vi del juego”, aseguró.

Por eso, el Rafa se animó incluso a evaluar con nota el desempeño del cuestionado árbitro del Superclásico. Para el comentarista de ESPN, “le pongo nota positiva de cómo lo llevó, hubo manejo interno”.

“Fue un partido discreto en ofensiva, me parece que hay grandes noticias para la U en lo físico, muy entregada y dando pasos muy grandes. Ver a Charles el esfuerzo de locos que hace, no estoy de acuerdo con lo que se declaró en Colo Colo”, cerró.