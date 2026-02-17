Una jornada movida tuvo este lunes Rafael Olarra. El exfutbolista chileno dio la vuelta al mundo por una llamativa confusión que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales nacionales.

Y es que el sitio de espectáculos norteamericano TMZ dio a conocer una serie de fotografías donde aparecía el actor nacional Pedro Pascal junto a un desconocido hombre recorriendo las calles de Nueva York, en imágenes que generaron todo tipo de comentarios.

Lo llamativo es que la persona que acompañaba al protagonista de Hollywood se llama Rafael Olarra, coincidencia de nombre que incluso generó confusión en el propio tabloide estadounidense. En la publicación mencionaron que se trataba del exfutbolista chileno que defendió las camisetas de la U, la UC y La Roja, lo que provocó una ola de reacciones en Chile. Sin embargo, lo cierto es que en realidad se trataba de un director de arte argentino que comparte exactamente el mismo nombre.

Rafael Olarra (el futbolista) reacciona a la confusión:

Horas después del boom que generó esta noticia tanto en Chile como en el extranjero, el exfutbolista Rafael Olarra, hoy comentarista de la cadena deportiva ESPN, rompió el silencio y reaccionó a través de su cuenta de Instagram a la confusión que lo vinculó con el reconocido actor nacional.

A través de una historia en la red social de Meta, Olarra compartió una captura de la noticia que replicaba la información, donde optó por tomarse la situación con humor y escribió: “¡Me voy a Hollywood!!! 🤭” , dejando claro que entendía el carácter anecdótico del episodio.

Foto: Captura de Instagram de Rafael Olarra.

Pero esto no quedó ahí. Porque otra persona que indirectamente se vio involucrada en Chile fue la modelo y animadora de televisión Lucila Vit, la argentina pareja de Rafael Olarra, con quien incluso tiene una hija. Ella también optó por el humor y reaccionó públicamente a la noticia que la convirtió en tendencia.

También a través de una historia en Instagram, la exintegrante de Yingo compartió la publicación y señaló: “Me despierto enterándome que soy tendencia por esta noticia… ¿Así que con Pedro Pascal?… te perdono @rafaolarra19” . El mensaje fue posteriormente reposteado por el exdefensor, quien terminó por cerrar toda polémica con otro comentario en tono de broma: “¡Felices los 3!!! 🤭”.

Foto: Captura de Instagram de Rafael Olarra.

