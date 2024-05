The Last of Us: La teoría que podría cambiar el destino de Joel (Pedro Pascal) en la serie

No es fácil la adaptación en cuanto a películas o series, ya sea de novelas, cómics o en este caso, videojuegos. The Last of Us se convirtió en un fenómeno en el streaming y televisión con la serie de HBO, consiguiendo éxitos de sintonía cuando se estrenó a inicios de 2023.

Tras el final de la temporada, toda la conversación ha estado sobre cuándo llegará la segunda, que ya está confirmado que llegará en algún punto del primer semestre del 2025.

Pero no solo el regreso de Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal) es parte de la conversación, sino de cómo la serie adaptará la segunda parte del videojuego, The Last of Us Part II.

Como es sabido, la primera temporada se basó en el primer videojuego, y se espera que los nuevos capítulos también adapten su secuela gamer. Claro que como cualquier adaptación, también podrían tomarse licencias.

De hecho, el mejor acierto de la temporada 1 fue el episodio de Bill y Frank; algo totalmente nuevo. Y existe una teoría de que para la segunda tanda de capítulos en 2025, HBO también podría tomarse una licencia en cuanto al juego que tiene a todos los fans preocupados.

El futuro de Joel/Pedro Pascal en la serie

¡Atención! A continuación hay spoilers de The Last of Us Part II y posiblemente de la segunda temporada de la serie. Sigue leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Es casi de lo único de lo que se habla de la segunda temporada. Qué rayos ocurrirá con Joel. Esto porque si sigues la historia de los videojuegos, sabrás qué pasa con el personaje. Sí, es una segunda advertencia.

En el videojuego, la decisión más polémica de todas fue justamente el inicio. Esto porque los creadores decidieron matar a Joel apenas comenzado el juego, esto a manos de Abby (quien será interpretado por Kaitlyn Dever), un nuevo personaje con el que hasta a nosotros nos engañaron haciéndonos ocuparlo y salvarse de los zombies.

Una muerte cruda que generó polémica en su tiempo, pero clave en el arco argumental del juego y de Ellie.

Pero que en la serie podría significar una decisión igual o incluso más polémica. Primero, porque hoy Pedro Pascal es la gran figura de la producción y de los actores más cotizados de Hollywood. Matarlo al principio de la serie podría significar un gran golpe para quienes son fans de esta y no conocen la historia en los videojuegos.

Ya hemos visto como en otras series han ocurrido momentos desiguales al matar a un querido personaje. Muchos pondrán a Game of Thrones como ejemplo “a favor”, ya que fueron matando a sus protagonistas, pero de igual forma la serie continuó siendo popular hasta el final, claro que con otros personajes que fueron adquiriendo relevancia cada capítulo.

Pero The Last of Us es distinta, esto porque solo llevan una temporada y en cuanto a protagonistas hoy son tan solo dos, Joel y Ellie.

Esta es la primera imagen de Bella Ramsey como Ellie para la Parte 2. Foto: Warner Bros. Pictures

Por otro lado, también hay ejemplos en la historia que están en contra de matar al protagonista. The Walking Dead, cuando se deshizo de Rick o incluso Carl, tuvo una baja de sintonía muy potente.

El golpe de en los primeros capítulos matar a Joel, significarían un riesgo de cara a los siguientes episodios. Sobre todo porque un juego funciona distinto a una serie. En el videojuego estás obligado a seguir, ¡rayos si gastaste dinero en él! Pero una producción en TV o streaming es diferente.

Pero ojo, que existe una teoría que podría cambiar esto.

¿Joel no morirá en The Last of Us 2?

Parece ser algo que tarde o temprano veremos, ya sea en esta u otra temporada. Pero una teoría que toma fuerza en internet es que Pedro Pascal podría estar más capítulos e intercambiaría su muerte con otro personaje.

No seguiremos spoileando, pero hay otro de los personajes nuevos de esta temporada que muere más adelante en el videojuego. Este podría ser quien tome el lugar de Joel y así tener la muerte del protagonista más adelante, incluso al final de la temporada.

Claro que para esto sin duda que habría que hacer muchos cambios a la historia original. Otro método que pueden ocupar los creadores de la serie es tener varias imágenes del pasado para poder tener a Pascal actuando más capítulos, y así no se lleve Bella Ramsey todo el peso de la serie.

Ahora, una señal fuerte de que el destino de Joel parece estar definido, es los actores que ha presentado The Last of Us para la parte 2.

Recientemente, Jeffrey Wright, nominado al Oscar por American Fiction y conocido por estar en producciones como The Batman, Westworld o The Hunger Games; fue confirmado con el rol de Isaac, el líder de un grupo guerrillero que busca la libertad.

Jeffrey Wright es el último actor en unirse a la serie. Foto: Warner Bros. Pictures

Además de Wright, otra actriz en potencia, Isabela Merced (Madame Web, Transformers), se unió en el papel de Dina, otra actriz en potencia. Por lo que se nota que para esta temporada buscarán más protagonistas, además de Joel y Ellie.

Habrá que esperar a 2025 para saber el futuro de Pedro Pascal en la serie y si tendrá una corta o gran participación en la segunda temporada. Al menos al chileno no le faltan proyectos, ya que actualmente se prepara para ser Reed Richards (Mr. Fantastic) en la nueva película de Los 4 Fantásticos de Marvel Studios.