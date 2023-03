Con una peligrosa mentira: Así terminó de The Last of Us y las dudas que deja para la temporada 2

Luego de 9 semanas de emociones, llantos y suspenso; The Last of Us llegó al final de su temporada con el estreno del noveno capítulo este domingo por HBO y HBO Max.

Es que mientras se celebraban los Oscars a la misma hora, la ficción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey tuvo un intenso final al primer ciclo. Y es que si bien la acción no fue parte central del episodio, sí lo fue la trama que terminó con varias dudas de cara a la segunda temporada.

¿Qué pasó en el último capítulo de The Last of Us?

¡Atención! A continuación hay spoilers del final de temporada de The Last of Us. Si aún no lo ves o no quieres enterarte, no sigas leyendo.

El episodio comienza con una mujer embarazada que huye de un infectado para poder dar a luz, hasta que este lo alcanza y la muerde justo cuando nace su hija. Ahí nos enteramos que es la madre de Ellie y que esa mordida algo tiene que ver con la inmunidad de la protagonista.

Volviendo al presente, Joel y Ellie siguen en su travesía tras escapar del culto del episodio anterior, con el personaje de Pascal mucho más cariñoso, mientras que la niña sigue afectada por todas las muertes que ha tenido que sobrevivir hasta ahora.

Pero el viaje ha cambiado a Joel, ya no es tan reservado e incluso le habla a Ellie de su hija fallecida, Sarah. De alguna forma, el protagonista ha hecho las paces con su pasado y la relación con la joven le ha dado una nueva razón para vivir.

Cuanto todo parece estar bien, las Luciérnagas los capturan a ambos, y al despertar Joel se entera de que Marlene planeó todo y engaño a Ellie para hacerle una cirugía que lograría encontrar la forma de hacer una cura, pero al mismo tiempo la matará.

Algo que no le gustó nada a Joel, que sin pensarlo empezó a matar uno a uno las Luciérnagas del edificio y así salvar a Ellie. Pero mientras escapaba, es alcanzado por Marlene que le intenta hacer ver que salvar al mundo es lo que querría la niña, aunque su vida le costara para lograrlo.

El capítulo termina con Joel matándola y llevándose a Ellie, pero mintiéndole y explicándole que no hay forma para crear una cura y todos los del lugar murieron en manos de infectados. Al final, Joel le habla más de Sarah a Ellie, pero ella sospechando algo, le hace jurar que le dijo la verdad. Joel asiente y con el "okey" de la protagonista, termina el episodio.

Explicación del final de The Last of Us, parte 1

Sin meternos en lo que pasa en el videojuego y solo tomando como referencia la serie, el final de la parte 1 de The Last of Us es bastante intensa, no en la acción pero sí en la trama y relación entre Joel y Ellie.

El primero ha alcanzado finalmente olvidarse del trauma de perder a su hija hace años, ha hecho las paces con él y ha encontrado en Ellie una nueva persona a quien cuidar, querer y que de alguna forma reemplaza a su hija Sarah.

Por el contrario, la niña no es la misma, y las muertes que han dejado en el camino ha cambiado para siempre a Ellie. Sobre todo lo que pasa en el episodio y la mentira que le dice Joel, quien para no revelarle que mató a todos porque iban a hacerle una cirugía que terminaría con su vida para encontrar una cura; la engaña diciéndole que no hay forma de salvar al mundo y todos incluidos Marlene murieron.

Golpe duro para Ellie que estaba convencida en que su camino la llevaría a salvar al mundo por su inmunidad, y que ahora se encuentra en un contexto en que no tiene un objetivo que alcanzar.

La mentira de que le dice Joel, que por un lado es egoísta pero también porque no quiere perder nuevamente a una niña que él quiere; seguro traerá problemas entre ambos de cara a la segunda temporada.

La relación de Joel y Ellie, hasta ahora lo más fuerte que hemos visto en el desarrollo de la serie; podría estar en duda en caso de que ella se entere.

Por ahora no hay mayores noticias de la segunda temporada con la excepción de que pronto iniciaría la producción y grabaciones. Aún así, los fans deberán esperar hasta 2024 o incluso 2025 para ver los nuevos capítulos.