The Last of Us finaliza su primera entrega: ¿Hay fecha de estreno para la segunda temporada?

The Last of Us culmina este domingo su primera temporada, tras un impactante camino de 9 episodios, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey se convirtió en una de las favoritas de la más reciente temporada de estrenos.

La producción se basa en el videojuego del mismo nombre y cautivó rápidamente al público con la increíble historia de Joel y Ellie, quienes intentan sobrevivir en un mundo apocalíptico lleno de violentos infectados. Para alegría de los fans, debido a los éxitos de audiencia conseguidos, la producción fue renovada rápidamente para una segunda temporada.

Por lo mismo, y tras el fin de la primera entrega, muchos se preguntan cuánto deberán esperar para disfrutar de los nuevos capítulos de la ficción de HBO.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de The Last of Us?

La serie aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, por temas de filmación y edición, su regresó a la pantalla no será tan rápido como otras producciones. Rumores apuntan a que la segunda temporada podría llegar a finales del 2024 o incluso a comienzos del 2025.

La Renovación de The Last of Us

“Me siento humilde, honrado y francamente abrumado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble elenco y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas”, señaló Neil Druckmann, quien creó el videojuego y es uno de los productores ejecutivos de la ficción, a través de un comunicado.

“¡Ahora tenemos el placer absoluto de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”.