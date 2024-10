Este fin de semana Santiago de Chile será el centro de un gran evento gaming que tendrá tres días de duración, se trata de la ExpoGame 2024, el que ahora se traslada a Santiago (en mayo estuvo en Concepción) y donde podrás compartir con una reconocida estrella de The Last of Us, ver a tus cosplayers favoritos y visitar grandes stands de ventas e ilustración, entre otras actividades.

¿Cuándo es y dónde la ExpoGame Santiago 2024?

La ExpoGame Santiago 2024 se realizará en tres días, el próximo viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre en la Estación Mapocho, comuna de Santiago.

Entradas para la ExpoGame:

La venta de entradas es a través del sistema Puntoticket y los precios son los siguientes:

Pase diario viernes – $15.000 más cargo por servicio.

Pase diario sábado – $18.000 más cargo por servicio.

Pase diario domingo – $18.000 más cargo por servicio.

Pase diario 3 días – $35.000 más cargo por servicio.

Swag – $85.000 más cargo por servicio*.

*Acceso a los 3 días del evento a un grupo en un grupo de 4 personas de 13:00 hrs a 19:00 horas.

Pero eso no es todo, porque si eres cosplayer podrás acceder al Cosplay Pass, que te da acceso completamente gratis al evento desde las 13:00 horas hasta las 15:00 horas , si llegas después tendrás un descuento del 15% en tu entrada, siempre y cuando completes el siguiente Formulario de Inscripción.

¿Qué actividades e invitados hay?

ExpoGame Santiago tiene como gran invitado a Troy Baker, actor que es reconocido por ser la voz de Joel en el videojuego “The Last of Us” y participar justamente en la serie de la saga de videojuegos, compartiendo justamente con nuevo Pedro Pascal, interpretando a James en el episodio 8, “When We Are in Need”.

Baker también tendrá Meet and Chill con algunos afortunados, si deseas ser uno de ellos compra tu acceso al Meet a Chill en PuntoTicket a $50.000 más cargo por servicio. Disponible previa compra de entradas sábado o domingo.

Junto a esto, habrá otras actividades en el evento, algunas de ellas son anunciadas en el sitio como Pasaporte ExpoGame, EG Champions y Omoda. Conoce el detalle de cada una ingresando al sitio www.expogamechile.cl.