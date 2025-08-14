En Colo Colo llevan ya varias semanas aguantando rumores sobre una posible salida de Lucas Cepeda. El extremo ha sido la gran figura del Cacique en el año del centenario y su nombre ha estado sonando con fuerza en el extranjero.

Interés desde Argentina, Inglaterra e Italia han sido las principales opciones del ex Santiago Wanderers para seguir con su carrera. De hecho, en los últimos días se conoció que ya había una chance concreta de irse al Atalanta y que incluso jugaría su último partido este fin de semana contra Universidad Católica.

La situación tiene muy atentos a los hinchas, quienes esperan saber si es que se va o se queda. Es por ello que este jueves uno de los que más sabe de la interna del Cacique contó toda la verdad sobre su inminente adiós al Estadio Monumental.

¿Se va realmente Lucas Cepeda luego del partido con Universidad Católica?

El rumor de la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo luego de este fin de semana tiene más que atentos a los hinchas. En el Cacique podrían perder a un hombre fundamental en un año para el olvido y todos quieren saber los detalles de la movida.

Lucas Cepeda interesa en Italia, pero por ahora no ha llegado nada a las oficinas de Colo Colo. Foto: Photosport.

Este jueves en la última edición de Dale Albo AM el periodista Edson Figueroa reveló toda la verdad en torno al jugador y fue categórico. “En Colo Colo no ha llegado una oferta y eso es una realidad. Lo que he podido averiguar en torno a los que representan al futbolista es que no ha llegado una oferta“.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, en el círculo de Lucas Cepeda sí se confirma la opción. “Desde el entorno más íntimo se habla de una posible partida que estaría avanzada. No sé si a Atalanta o Bologna, pero dentro de quienes administra y desde Colo Colo, no hay ofertas“.

ver también ¿Reemplazo de Lucas Cepeda? El nuevo jugador de Colo Colo que trabaja con el PF de Arturo Vidal

¿Entonces el supuesto interesado está negociando directo con el jugador y su representante? Según Edson Figueroa, a las oficinas del Estadio Monumental no ha llegado nada. “Sabemos que puede llegar, que a fin de mes termina el mercado y podría estar, incluso para otros futbolistas. Hasta el momento, no ha llegado“.

Finalmente, confirmó que este fin de semana estará presente con el plantel en el clásico y no como ocurrió con Brayan Cortés, al que apartaron por su opción en Peñarol. “Por lo pronto, el jugador va ante Católica“, cerró.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, quedará esperar para ver cómo avanza la situación de Lucas Cepeda y su posible salida de Colo Colo. El extremo quiere dar el salto, pero se enfoca en ayudar al Cacique a salir de su crisis mientras espera la propuesta formal de los clubes interesados en llevarlo a Europa.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda puede partir de Colo Colo luego de haber disputado un total de 60 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha marcado 13 goles, ha aportado con 8 asistencias y alcanza los 4.093 minutos dentro de la cancha.

ver también Con dos cambios: la formación que prepara Colo Colo para el clásico con Universidad Católica

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se define la situación de Lucas Cepeda, Colo Colo se enfoca en el clásico ante Universidad Católica que se le viene este fin de semana. El Cacique recibe a los Cruzados en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

Publicidad