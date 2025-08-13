En Colo Colo las cosas no están tranquilas en medio de la crisis que atraviesa tanto dentro como fuera de la cancha. El Cacique no ha visto una en el año de su centenario y ahora sufre con un nuevo y duro castigo de parte del Tribunal de Disciplina.

Este martes hubo sesión en la que se analizó una de las denuncias que cayó contra el Eterno Campeón por el final del partido con O’Higgins días atrás. Daniel Morón fue acusado por el árbitro Nicolás Gamboa de insultos luego del empate 1 a 1.

“Qué se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar, háganlo, porqué se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar”, señaló el juez que le dijo el Loro. Una situación que conoció su veredicto y no cayó nada de bien en el Estadio Monumental.

Daniel Morón inhabilitado por un mes en Colo Colo

El Tribunal de Disciplina no tuvo piedad con Daniel Morón luego de ser acusado de insultar al árbitro Nicolás Gamboa. El Loro fue sancionado con un mes sin poder ejercer en su rol de Director Deportivo en cualquier actividad que tenga que ver con la ANFP.

Daniel Morón fue inhabilitado por el Tribunal de Disciplina luego de sus reclamos tras el empate de Colo Colo con O’Higgins. Foto: Photosport.

El documento que salió a la luz este miércoles fue lapidario con el ex portero por sus dichos contra el juez del encuentro. Ahí se remarcó que queda al margen de sus eventos, aunque no lo deja fuera de los partidos.

“Aplicase al Director Deportivo del Club Colo Colo, señor José Daniel Morón, la sanción de inhabilitación por el lapso de treinta días corridos para el ejercicio de su cargo, en lo que se refiere a las relaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, clubes y todos los partícipes de la actividad“, señala el texto.

La decisión fue categórica de parte del Tribunal de Disciplina, donde todos los integrantes estuvieron de acuerdo en el duro castigo. “Fallo unánime de la Primera Sala donde votaron Exequiel Segall, Simón Marín, Carlos Aravena, Santiago Hurtado, Franco Acchiard, Alejandro Musa y Jorge Isbej“.

Eso sí, cabe recordar que esto no es alguno nuevo para el ex portero. En 2023 fue sancionado por una situación similar, aunque en aquella ocasión fueron sólo 15 los días que estuvo marginado.

Colo Colo se queda así sin su Director Deportivo justo en un agosto donde jugarán los clásicos ante la UC y la U. Daniel Morón podrá estar en el Estadio Monumental, pero no podrá ingresar a camarines ni compartir con jugadores.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Daniel Morón inhabilitado, Colo Colo se prepara para lo que será el clásico con Universidad Católica por la Liga de Primera. El Cacique recibe a los Cruzados el sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Así marcha el Cacique en el torneo:

