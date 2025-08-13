Javier Correa se ha convertido en el estandarte de Colo Colo esta temporada. A pesar de que el Cacique marcha apenas en la octava posición en el torneo y fue eliminado tempranamente de Copa Libertadores, el goleador ha tenido un buen año.

En el certamen internacional marcó tres tantos y en el campeonato local ya sumó 9 anotaciones, siendo uno de los máximos artilleros junto a Lionel Altamirano, Fernando Zampedri y Leo Valencia.

La hinchada le reconoce el esfuerzo que muestra, siendo actualmente uno de los preferidos. Y también lo hace la dirigencia, pues el gerente deportivo Daniel Morón elogió su temporada.

“Ha sido un jugador que en los momentos más complicados sacó la cara“, manifestó en TNT Sports para darle mucho valor a lo que le entrega a la escuadra de Jorge Almirón.

Correa se mete en el corazón de Colo Colo

Daniel Morón sabe que le costó en algunos momentos poder destaparse, pues perdió varias ocasiones de gol. Sin embargo, eso lo suplió con mucha garra.

“Cuando no pudo hacer goles entregó fuerza y energía. Creo que va a terminar siendo el jugador que todos esperábamos”, indicó por el goleador que los albos buscaban tras la salida de Juan Martín Lucero.

De hecho asegura que lo intentaron contratar un año antes, en el 2023, pero no se logró concretar su fichaje y terminó recalando en Estudiantes de La Plata, proveniente del Santos Laguna.

El año pasado fue decisivo en los goles que marcó en la segunda rueda: anotó el gol del triunfo en el clásico ante Universidad Católica, lo mismo ante Everton y emparejó un duelo ante Palestino que estaba complicado para los albos. También marcó frente a Deportes Iquique y Cobresal.

