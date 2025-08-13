No ha sido un año fácil para Colo Colo ni menos para Arturo Vidal. Por un lado, el King está cerca de la renovación automática y de asegurar otro año de estadía en el Monumental. Por otro, está siendo cuestionado por hinchas e históricos, quienes se debaten sobre su continuidad.

La más reciente polémica con el árbitro Felipe González lo complica. Tras el partido contra Everton, donde estaba suspendido, encaró al juez con fuertes palabras. Fue denunciado y ahora citado al Tribunal de Disciplina, que podría darle un severo castigo por su actitud.

En Blanco y Negro hay división sobre su renovación. Una parte del directorio le comentó a El Mercurio que “por ningún motivo le renovaríamos el contrato. Pero está el tema de la extensión automática si juega una cantidad determinada de minutos“.

El contrato del volante será renovado cuando el futbolista alcance el 50% de los minutos jugados en 2025. “Desconocemos si el contrato original sufrió alguna modificación“, mencionan en Blanco y Negro.

Vidal genera división en Blanco y Negro | Photosport

ver también ¿Cuántos minutos le restan a Arturo Vidal para renovar automáticamente en Colo Colo?

Arturo Vidal, citado al Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina tomó una decisión en el caso Arturo Vidal y lo citó a declarar el próximo martes 19 de agosto. El King tendrá que dar explicaciones por sus palabras al árbitro Felipe González, por las que arriesga un severo castigo. Ante U. Católica, eso sí, estará.

Publicidad

Publicidad

“Arturo Vidal me interpela a voz alzada, recriminándome por el penal sancionado: ‘¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son care’ palo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos‘”, denunció el juez González.