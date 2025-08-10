Es tendencia:
Nueva polémica en Colo Colo: filtran video de Arturo Vidal encarando al árbitro

Un video muestra a Arturo Vidal encarando al árbitro Felipe González tras el polémico empate de Colo Colo con Everton en Viña del Mar.

Por Javiera García L.

El plantel de Colo Colo explotó después del empate con Everton en la fecha 19 de la Liga de Primera. Pese a que estaba suspendido, Arturo Vidal lideró los reclamos de los jugadores, quienes se sintieron perjudicados por el polémico penal con el que empataron los ruleteros.

El King se hizo sentir en redes sociales, donde publicó una fotografía de la jugada en donde se cobró infracción de Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa. “¡Sin palabras!“, dijo.

No solo eso. Ahora, 24 Horas reveló un video en donde se ve al volante de Colo Colo encarando al árbitro del partido, Felipe González, con fuertes palabras. El momento se dio en los minutos después del término del partido, cuando el juez se dirigía a los camarines del Sausalito.

(Sebastián Sosa) no le pega de malo nomás. No le pega a la pelota. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos“, protesta Vidal en el registro.

El momento en que Vidal encara al árbitro del duelo Everton vs Colo Colo

¿Cómo va a ser penal? ¿Para eso está el VAR, o no? Son cara de palo, liberen el VAR. Nos han cagado todo el año. Siempre la misma huea. Usen el VAR, para eso tienen la huea“, dice también Arturo Vidal.

Habrá que ver si esto le trae repercusiones al volante de Colo Colo. Si Felipe González lo documenta en su informe arbitral, el King podría ser citado al Tribunal de Disciplina y recibir un castigo que le cueste perderse los siguientes partidos, que incluyen el Superclásico contra U. de Chile.

