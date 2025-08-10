Lo necesitaba como el agua. Colo Coloestaba con la obligación de sumar una victoria, luego de dos juegos sin conocerla, para mantener vivo el sueño de repetir una “remontada” y pelear por el título en Liga de Primera.
Por su parte, Evertontambién estaba con la obligación de sumar tres puntos para escapar definitivamente de la pelea por el descenso y respirar más tranquilo al entrar en el tramo final de la temporada 2025. Todo lo anterior estaba en juego en Viña del Mar.
En el primer tiempo, quien tuvo las ocasiones más claras para llegar a abrir el marcador fue el local, aunque ni Alan Medina, Cristián Palacios ni Sebastián Sosa Sánchez estuvieron finos frente al arco de Fernando De Paul.
Y mientras Everton buscaba, Colo Colo hacía lo propio con Lucas Cepeda a la cabeza, pero sin llegar a generar riesgo en el arco rival. Salvo en una ocasión que provocó una quiebre en el juego. Fue en el minuto 33 y todo gracias a Víctor Felipe Méndez.
El volante central recuperó un balón en mitad de cancha, se juntó con Francisco Marchant para buscar su habilitación. El rebote le quedó al ex Unión Española quien definió con pierna zurda para poner en ventaja al Cacique.
Víctor Felipe Méndez anotó el único gol de Colo Colo ante Everton (Photosport)
Pero en la última jugada del encuentro, el árbitro Felipe González cobró como penal una falta de Sebastián Vegas contra el uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, quien cambió por gol la acción y pone el empate definitivo por 1-1.
¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?
Con este resultado, Colo Colo llega hasta el séptimo puesto de la clasificación con 27 puntos, y queda a 14 del líder Coquimbo Unido, para desterrar de una vez la opción de una remontada. Por su parte, Everton se queda en el 12° puesto con 19 unidades, a seis de caer a zona del descenso.
¿Cuándo juegan en la próxima fecha?
Por la jornada 20 en Liga de Primera, el Cacique jugará el Clásico ante Universidad Católica, el próximo sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas. Por su parte, los ruleteros cerrarán la misma el domingo 17 cuando visiten a las 17:30 horas al puntero Coquimbo.
Así vivimos el minuto a minuto:
Publicidad
Publicidad
¡TERMINÓ EL PARTIDO EN EL ESTADIO SAUSALITO!
Los albos se despiden definitivamente de la pelea por el título...
EVERTON 1 (Sosa Sánchez) COLO COLO 1 (Méndez)
Gracias por acompañarnos en RedGol.-
¡GOOOOOOOOOOL DE EVERTON!
SEBASTIÁN SOSA SÁNCHEZ, de penal, empata el partido en Viña del Mar.
EVERTON 1-1 COLO COLO
90+8' ¡PENAL PARA EVERTON!
En la última jugada del partido, el árbitro cobra falta de Vegas contra Sebastián Sosa Sánchez. 0-1
90+3' OTRA AMARILLA EN EVERTON
Fue para Alex Ibacache por un golpe a Tomás Alarcón. 0-1
90' ¡NO PUEDE EL TOPO!
Benjamín Berríos también prueba de larga distancia y ni se acerca al arco de Fernando De Paul. 0-1
Publicidad
Publicidad
88' ÚLTIMO CAMBIO EN EVERTON
Matías Campos López reemplaza al uruguayo Alan Medina. 0-1
87' ÚLTIMO CAMBIO EN COLO COLO
Nicolás Suárez reemplaza a Erick Wiemberg que también presenta problemas musculares. 0-1
85' CUNDE LA PREOCUPACIÓN EN COLO COLO
Jonathan Villagra no se siente bien y parece estar lesionado. Aunque también cae Lucas Cepeda para ser atendido por el cuerpo médico de Colo Colo. 0-1
81' NUEVA TARJETA AMARILLA EN EVERTON
Es para Benjamín Berríos por falta contra Lucas Cepeda. 0-1
79' TARJETA AMARILLA EN COLO COLO
Por reclamos se amonesta a Jonathan Villagra en el Cacique. 0-1
Publicidad
Publicidad
78' ¡SOBERBIO FERNANDO DE PAUL!
Centro por la derecha de Rebolledo para el cabezazo de Sebastián Sosa Sánchez y el arquero de Colo Colo estuvo FE-NO-ME-NAL. 0-1
76' GRUESA EQUIVOCACIÓN EN COLO COLO
Marcos Bolados tuvo la opción real de dejar sólo a Lucas Cepeda para anotar, pero se enreda con el balón y no logran concretar. 0-1
ASÍ FUE LA INCREÍBLE ATAJADA DE IGNACIO GONZÁLEZ
La mejor acción del partido ante un remate a quemarropa de Lucas Cepeda...
73' TERCER CAMBIO EN EVERTON
Julián Alfaro, ex Universidad de Chile, reemplaza al seleccionado Sub 20 Emiliano Ramos. 0-1
72' TIRO LIBRE DESVIADO
Remate de Lucas Soto a las nubes. 0-1
Publicidad
Publicidad
70' SEGUNDO CAMBIO EN EVERTON
Alex Ibacache reemplaza a Nicolás Baeza. 0-1
69' DOS CAMBIOS EN COLO COLO
Esteban Pavez y Tomás Alarcón reemplazan a Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez. 0-1
67' OTRO REMATE DESVIADO EN EVERTON
Ahora quien probó sin éxito al arco albo fue Nicolás Baeza. 0-1
62' ¡SOBRESALIENTE IGNACIO GONZÁLEZ!
El centro por izquierda de Salomón Rodríguez para que Lucas Cepeda conecte de primera. Notable la atajada del "Nacho". 0-1
60' CABEZAZO DE SEBASTIÁN SOSA SÁNCHEZ
El delantero evertoniano tuvo dentro del área la opción del empate. Su remate se fue por arriba del horizontal. 0-1
Publicidad
Publicidad
58' PRIMER CAMBIO EN COLO COLO
Marcos Bolados reemplaza al Sub 21 Francisco Marchant. 0-1
56' REMATE MUY DÉBIL EN EVERTON
Ahora el que trata de probar al arco es Lucas Soto. Un tiro sencillo a las manos de Fernando De Paul. 0-1
49' LO QUE SE ACABA DE PERDER COLO COLO
Feroz contragolpe de Lucas Cepeda y lo deja sólo a FRANCISCO MARCHANT frente al arco evertoniano. La mandó a las nubes. 0-1
47' PRIMER CAMBIO EN EVERTON
Raimundo Rebolledo reemplaza a Cristián Palacios. 0-1
¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN VIÑA DEL MAR!
Se reanudan las acciones en el Estadio Sausalito...
EVERTON 0-1 COLO COLO
Publicidad
Publicidad
"ESTEBAN PAVEZ NECESITA AYUDA"
En Viña del Mar, el histórico ex futbolista y entrenador Leonardo Véliz analizó el presente del capitán de Colo Colo.
TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN VIÑA DEL MAR
Gracias al solitario gol de Víctor Felipe Méndez, el Cacique reactiva la "Operación Remontada" en Sausalito.
EVERTON 0 COLO COLO 1
44' CAE LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO
El árbitro amonesta al uruguayo Alan Medina en Everton por un pisotón a Víctor Felipe Méndez. 0-1
ASÍ FUE EL GOL DE COLO COLO
El encuentro entre Francisco Marchant y Víctor Felipe Méndez provocó la apertura de la cuenta.
42' COMIENZA LA FARRA DEL CHORRI
Prueba a la entrada del área Cristián Palacios con pierna zurda. Su remate se va desviado. 0-1
Publicidad
Publicidad
39' NO HAY CASO CON SALOMÓN RODRÍGUEZ
Ni cuando le regalan pases, como su compatriota Hugo Magallanes lo hizo, el delantero de Colo Colo es capaz de definir. 0-1
36' INMEDIATA RESPUESTA DE EVERTON
Centro por izquierda de Emiliano Ramos, remata Sebastián Sosa Sánchez, a las manos de Fernando De Paul. 0-1
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE COLO COLO!
VÍCTOR FELIPE MÉNDEZ abre la cuenta en el minuto 34 tras lucida acción individual juntándose con Francisco Marchant.
EVERTON 0-1 COLO COLO
27' VIDAL Y COMPAÑÍA EN VIÑA DEL MAR
El King junto a otros futbolistas de Colo Colo que no podían jugar hoy ante Everton acompañan al plantel en el Estadio Sausalito. 0-0
19' ¡PORTENTOSO FERNANDO DE PAUL!
Desbordaba por derecha Alan Medina y el arquero albo contiene de extraordinaria forma. 0-0
Publicidad
Publicidad
18' ¡SE LO PIERDE EL CHORRI!
Centro por derecha de Alan Medina y el cabezazo de Cristián Palacios la manda por arriba del horizontal. 0-0.
13' OTRO INTENTO EVERTONIANO
Nuevo remate de larga distancia, ahora del también uruguayo Alan Medina, que se va desviado. 0-0
7' ¿QUÉ QUISO HACER MAGALLANES?
El defensor uruguayo del Everton quiso probar de larga distancia... se fue demasiado desviado. 0-0
6' LLAMADO DE ATENCIÓN
El árbitro reconviene a Sebastián Vegas y Sosa Sánchez que discutían dentro del campo. 0-0
2' PRIMER ACERCAMIENTO DE EVERTON
Centro por izquierda de Emiliano Ramos, a las manos de Fernando De Paul... 0-0
Publicidad
Publicidad
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Por la fecha 19 de la Liga de Primera ya juegan en el Estadio Sausalito de Viña del Mar...
EVERTON vs. COLO COLO
Lo sigues minuto a minuto junto a RedGol.-
¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!
Everton y Colo Colo ya pisan el gramado del Estadio Sausalito de Viña del Mar para abrir la jornada dominical de la fecha 19 en Liga de Primera.
COLO COLO CON LA OBLIGACIÓN DE GANAR
Actualmente el albo se ubica octavo con 26 puntos, fuera de copas internacionales y a una distancia de 15 puntos con el líder Coquimbo Unido. Hoy sólo le sirve sumar de a tres.
ASÍ FUE LA LLEGADA DE COLO COLO A SAUSALITO
Cerca de las 11 de la mañana, el plantel del Cacique arribó hasta el recinto de la Ciudad Jardín.
"ESTAMOS AL DEBE"
El defensor Óscar Opazo habló con la prensa en Viña del Mar donde junto con analizar la actualidad de Colo Colo se refirió al debut de Brayan Cortés en Peñarol, y afirmó que esperar estar disponible para el duelo con Universidad Católica del próximo fin de semana.
Publicidad
Publicidad
BANCA DE SUPLENTES EN COLO COLO
Para enfrentar a Everton, el técnico Jorge Almirón tiene como nombres de reemplazo al meta Eduardo Villanueva; los defensores Bruno Gutiérrez, Nicolás Suárez y Daniel Gutiérrez; los volantes Esteban Pavez y Tomás Alarcón; más el atacante Marcos Bolados.
BANCA DE SUPLENTES EN EVERTON
Para enfrentar a Colo Colo, el técnico Mauricio Larriera cuenta como alternativas con el portero Claudio González; los defensores Alex Ibacache, Raimundo Rebolledo y Diego García; el volante Joaquín Moya; más los atacantes Julián Alfaro y Matías Campos López.
FORMACIÓN TITULAR DE COLO COLO
El suspendido Jorge Almirón hace cambios de nombres y esquema para enfrentar al Everton en Viña del Mar...
Fernando De Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en el mediocampo; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda en delantera.
FORMACIÓN TITULAR DE EVERTON
El técnico uruguayo Mauricio Larriera confirmó su oncena para enfrentar en Viña del Mar a Colo Colo...
Ignacio González en el arco; Lucas Soto, Hugo Magallanes, Ramiro González y Nicolás Baeza en defensa; Álvaro Madrid, Benjamín Berríos, Alan Medina y Emiliano Ramos en mediocampo; Cristián Palacios y Sebastián Sosa Sánchez en delantera.
LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO
El encuentro entre Everton y Colo Colo en Viña del Mar será dirigido por Felipe González Alvear, quien estará secundado por Claudio Urrutia y Wladimir Muñoz, mientras que el cuarto juez será Rodrigo Farías.
Mientras que en el VAR estarán Gastón Philippe junto a Eric Pizarro.
Publicidad
Publicidad
ASÍ ESTÁ EL CAMARÍN DE EVERTON
El cuadro local ya está en el Estadio Sausalito, y en sus canales oficiales se puede apreciar cómo está su vestuario...
ASÍ ESTÁ EL CAMARÍN DE COLO COLO
Los canales oficiales del Cacique dieron a conocer cómo se encuentra su vestuario en Viña del Mar para el duelo con Everton...
A CUATRO MESES DE LA TRAGEDIA EN EL MONUMENTAL
Ya pasaron 120 días desde que dos hinchas de Colo Colo, Martina y Mylan, perdieron la vida producto de un brutal ataque de Carabineros a las afueras del recinto de Macul.
En el Club Social y Deportivo realizaron un emotivo tributo a estos fanáticos.
¡ASÍ ESTÁ LA CANCHA DEL ESTADIO SAUSALITO!
Las redes sociales de Everton muestran el estado del césped en Viña del Mar para recibir a Colo Colo.
LA ÚLTIMA VEZ QUE SE VIERON LAS CARAS
Fue el 9 de marzo de este año en el Estadio Monumental, donde Colo Colo derrotó al Everton por 2-0, con dos anotaciones de Lucas Cepeda.
Publicidad
Publicidad
¡CON MUCHAS NOVEDADES EN SU PLANTEL!
Ante la ausencia de seis de sus principales figuras, la citación de Colo Colo para el duelo con Everton incorpora nombres que hace mucho no aparecían...
¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!
Desde muy temprano, RedGol está instalado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar para este importante duelo que jugarán Everton y Colo Colo. ¡Acompáñenos!