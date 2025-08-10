Lo necesitaba como el agua. Colo Colo estaba con la obligación de sumar una victoria, luego de dos juegos sin conocerla, para mantener vivo el sueño de repetir una “remontada” y pelear por el título en Liga de Primera.

Por su parte, Everton también estaba con la obligación de sumar tres puntos para escapar definitivamente de la pelea por el descenso y respirar más tranquilo al entrar en el tramo final de la temporada 2025. Todo lo anterior estaba en juego en Viña del Mar.

Así fue el partido entre Everton y Colo Colo

En el primer tiempo, quien tuvo las ocasiones más claras para llegar a abrir el marcador fue el local, aunque ni Alan Medina, Cristián Palacios ni Sebastián Sosa Sánchez estuvieron finos frente al arco de Fernando De Paul.

Y mientras Everton buscaba, Colo Colo hacía lo propio con Lucas Cepeda a la cabeza, pero sin llegar a generar riesgo en el arco rival. Salvo en una ocasión que provocó una quiebre en el juego. Fue en el minuto 33 y todo gracias a Víctor Felipe Méndez.

El volante central recuperó un balón en mitad de cancha, se juntó con Francisco Marchant para buscar su habilitación. El rebote le quedó al ex Unión Española quien definió con pierna zurda para poner en ventaja al Cacique.

Víctor Felipe Méndez anotó el único gol de Colo Colo ante Everton (Photosport)

Pero en la última jugada del encuentro, el árbitro Felipe González cobró como penal una falta de Sebastián Vegas contra el uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, quien cambió por gol la acción y pone el empate definitivo por 1-1.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Con este resultado, Colo Colo llega hasta el séptimo puesto de la clasificación con 27 puntos, y queda a 14 del líder Coquimbo Unido, para desterrar de una vez la opción de una remontada. Por su parte, Everton se queda en el 12° puesto con 19 unidades, a seis de caer a zona del descenso.

¿Cuándo juegan en la próxima fecha?

Por la jornada 20 en Liga de Primera, el Cacique jugará el Clásico ante Universidad Católica, el próximo sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas. Por su parte, los ruleteros cerrarán la misma el domingo 17 cuando visiten a las 17:30 horas al puntero Coquimbo.

