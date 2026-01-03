Es tendencia:
Chile vs. Países Bajos MINUTO A MINUTO: Formaciones y transmisión del Mundial de la Kings League

Sigue al instante todos los detalles del partido de Chile por la fecha 1 del Mundial de la Kings League en Brasil 2026.

Por Franco Abatte

El seleccionado chileno de la Kings League debuta este sábado ante Países Bajos.
¡Llegó el día! Este sábado arranca la Kings World Cup Nations 2026, certamen que tiene a Chile como uno de los protagonistas de este novedoso torneo de fútbol 7 creado por el culé, Gerard Piqué.

La competencia que reunirá a 20 selecciones de todo el mundo, tiene a ‘La Roja’ con Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes, y debutará este mismo 3 de enero ante su símil Países Bajos liderado por el ex Real Madrid, Wesley Sneijder, en el marco de la Fecha 1 del certamen que se disputará hasta el 17 de enero.

Sigue el MINUTO A MINUTO de Chile vs. Países Bajos por el Mundial de la Kings League 2026

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL MUNDIAL DE LA KINGS LEAGUE!

¡Bienvenidos amigos de RedGol!

Hoy sábado 3 de enero arranca la 'Kings World Cup Nations' certamen conocido como el Mundial de la Kings League y donde Chile forma parte del grupo A del certamen, ante esto enfrentará a Países Bajos este mismo sábado a partir de las 16:00 horas.

