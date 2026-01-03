¡Llegó el día! Este sábado arranca la Kings World Cup Nations 2026, certamen que tiene a Chile como uno de los protagonistas de este novedoso torneo de fútbol 7 creado por el culé, Gerard Piqué.

La competencia que reunirá a 20 selecciones de todo el mundo, tiene a ‘La Roja’ con Arturo Vidal y el streamer Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes, y debutará este mismo 3 de enero ante su símil Países Bajos liderado por el ex Real Madrid, Wesley Sneijder, en el marco de la Fecha 1 del certamen que se disputará hasta el 17 de enero.

Sigue el MINUTO A MINUTO de Chile vs. Países Bajos por el Mundial de la Kings League 2026