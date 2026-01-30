La Roja bajó el telón de la fase grupal de la Copa América de Futsal dejando fuera a Colombia, luego de un empate 2-2 que sepultó las opciones cafeteras de meterse en semifinales.

Chile ya había quedado sin chances de pelear el título tras la caída ante Brasil, pero buscaba asegurar el tercer puesto del Grupo B para disputar el quinto lugar. En la vereda opuesta, los colombianos estaban obligados a ganar y esperar un traspié de la Canarinha, escenario que finalmente no se dio.

Chile vs. Paraguay: Horario y dónde ver a La Roja

Chile se enfrenta a Paraguay este sábado 31 de enero, desde las 16:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison , en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go , disponible en smartphones y Smart TVs.

La Selección Chilena finalizó en el cuarto puesto del Grupo B y ahora deberá disputar el duelo por el séptimo lugar este sábado frente a Paraguay. Colombia, en cambio, buscará quedarse con el quinto puesto del certamen, enfrentando al elenco que termine tercero en el Grupo A.

Cronograma Copa América Futsal

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)

Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas. (2-4)

Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas. (0-2)

Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas. (2-2)

Grupos Copa América Futsal 2026