Selección Chilena

Chile vs. Paraguay: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en la Copa América Futsal

La Roja disputará el duelo por el séptimo lugar este sábado frente al conjunto guaraní.

Por Franccesca Arnechino

El combinado nacional s enfrenta este fin de semana en el torneo internacional.
© CONMEBOL.El combinado nacional s enfrenta este fin de semana en el torneo internacional.

La Roja bajó el telón de la fase grupal de la Copa América de Futsal dejando fuera a Colombia, luego de un empate 2-2 que sepultó las opciones cafeteras de meterse en semifinales.

Chile ya había quedado sin chances de pelear el título tras la caída ante Brasil, pero buscaba asegurar el tercer puesto del Grupo B para disputar el quinto lugar. En la vereda opuesta, los colombianos estaban obligados a ganar y esperar un traspié de la Canarinha, escenario que finalmente no se dio.

Chile vs. Paraguay: Horario y dónde ver a La Roja

Chile se enfrenta a Paraguay este sábado 31 de enero, desde las 16:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison, en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.

La Selección Chilena finalizó en el cuarto puesto del Grupo B y ahora deberá disputar el duelo por el séptimo lugar este sábado frente a Paraguay. Colombia, en cambio, buscará quedarse con el quinto puesto del certamen, enfrentando al elenco que termine tercero en el Grupo A.

Cronograma Copa América Futsal

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

  • Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)
  • Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas. (2-4)
  • Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas. (0-2)
  • Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas. (2-2)

Grupos Copa América Futsal 2026

  • Grupo A: Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.
  • Grupo B: Brasil, Venezuela, Chile, Colombia y Bolivia.
