La Selección Chilena no pudo repetir la hazaña lograda en su debut y sufrió su primer traspié en la Copa América de Futsal 2026. En su segundo duelo del Grupo B, disputado en Luque, Paraguay, La Roja cayó por 4-2 ante una sólida Venezuela.

El equipo nacional venía de un estreno ilusionante tras golear 4-0 a Bolivia, pero esta vez se encontró con un rival intenso y de alto ritmo, que marcó diferencias gracias a su buen funcionamiento colectivo e individual.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile en la Copa América Futsal?

Chile se enfrenta a Brasil este miércoles 28 de enero, desde las 14:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison , en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go , disponible en smartphones y Smart TVs.

Ojo, porque con la derrota por 4-2 ante Venezuela, el combinado chileno se mantiene con tres puntos y se ubica momentáneamente en el tercer lugar del grupo.

ver también Chile vs. Brasil: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa América Futsal 2026

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)

Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas. (2-4)

Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas.

Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas.

Publicidad