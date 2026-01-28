Es tendencia:
Copa América Futsal

¿Va por TV abierta? Confirman el canal que transmite Chile vs. Brasil en la Copa América Futsal

Chile integra el Grupo B, compartiendo con Brasil, Venezuela, Colombia y Bolivia.

Por Franccesca Arnechino

La Roja cayó por 4-2 ante Venezuela, pero este miércoles se medirá ante el "Scratch".
© CONMEBOLLa Roja cayó por 4-2 ante Venezuela, pero este miércoles se medirá ante el "Scratch".

La Selección Chilena no pudo repetir la hazaña lograda en su debut y sufrió su primer traspié en la Copa América de Futsal 2026. En su segundo duelo del Grupo B, disputado en Luque, Paraguay, La Roja cayó por 4-2 ante una sólida Venezuela.

El equipo nacional venía de un estreno ilusionante tras golear 4-0 a Bolivia, pero esta vez se encontró con un rival intenso y de alto ritmo, que marcó diferencias gracias a su buen funcionamiento colectivo e individual.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile en la Copa América Futsal?

Chile se enfrenta a Brasil este miércoles 28 de enero, desde las 14:30 horas, en el Estadio COP Arena-Oscar Harrison, en un partido clave por la Copa América Futsal 2026.

Los partidos del certamen se transmitirán en directo a través del canal oficial de Canal 13, los sitios web 13.cl y T13.cl, y la app 13Go, disponible en smartphones y Smart TVs.

Ojo, porque con la derrota por 4-2 ante Venezuela, el combinado chileno se mantiene con tres puntos y se ubica momentáneamente en el tercer lugar del grupo.

Programación partidos de Chile en Copa América Futsal

  • Sábado 24 de enero: Chile vs. Bolivia, 12:00 horas. (4-0)
  • Lunes 26 de enero: Chile vs. Venezuela, 14:30 horas. (2-4)
  • Miércoles 28 de enero: Chile vs. Brasil, 14:30 horas.
  • Jueves 29 de enero: Chile vs. Colombia, 12:00 horas.
