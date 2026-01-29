Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Johnny Herrera trata a Colo Colo de “equipo chico” por el mercado: “No quieren decirlo, pero…”

Johnny Herrera hizo un duro análisis del mercado de fichajes de Colo Colo. Aseguró que se reforzó como equipo chico para 2026.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Johnny Herrera fue durísimo con Colo Colo por su mercado
© Photosport/TNT SportsJohnny Herrera fue durísimo con Colo Colo por su mercado

Colo Colo tuvo un día lleno de movimientos. Este miércoles, se confirmó la llegada de Lautaro Pastrán como quinto refuerzo, al mismo tiempo que se informaron las salidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala del equipo.

Ha sido un mercado de fichajes bastante particular para el Cacique, marcado por despedidas de jugadores importantes y contrataciones ajustadas a un acotado presupuesto. Se descartaron los arribos de Diego Valdés y Víctor Dávila por sus altos precios, por ejemplo.

Y Johnny Herrera considera que “Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores. Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición de Colo Colo, por todos los condoros que se pegaron el año pasado“.

“En conclusión, es como dicen: están como país en guerra, ahorrando cualquier peso. Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos, negocian jugadores relativamente baratos. En el arco dicen que nos arreglamos con lo que tenemos”, sumó en TNT Sports.

Esto dijo Johnny Herrera sobre el mercado de los albos | Photosport

Esto dijo Johnny Herrera sobre el mercado de los albos | Photosport

Recursos limitados: estos son los candidatos a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo

ver también

Recursos limitados: estos son los candidatos a reemplazar a Esteban Pavez en Colo Colo

Johnny Herrera trata a Colo Colo de “equipo chico” por su mercado: “No quieren decir…”

No quieren decir abiertamente que será año de transición, pero es lo que se está viendo“, analizó Johnny Herrera.

Publicidad

El portero sumó el caso de Cristián Zavala, quien partirá a préstamo a Coquimbo Unido. “Es un jugador campeón y lo estás perdiendo. Pudiste gestionarlo hablando con él. Y traes uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que Zavala?“, cuestionó.

Lee también
Bichi Borghi condena la salida de Esteban Pavez de Colo Colo: "¿Irse así?"
Colo Colo

Bichi Borghi condena la salida de Esteban Pavez de Colo Colo: "¿Irse así?"

La plata que se ahorra Colo Colo con el adiós de Pavez
Colo Colo

La plata que se ahorra Colo Colo con el adiós de Pavez

El dinero que recibe Colo Colo con la partida de Pavez a Alianza
Colo Colo

El dinero que recibe Colo Colo con la partida de Pavez a Alianza

No hay plata: Colo Colo descarta la llegada de dos refuerzos "caros"
Colo Colo

No hay plata: Colo Colo descarta la llegada de dos refuerzos "caros"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo