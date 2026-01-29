Colo Colo tuvo un día lleno de movimientos. Este miércoles, se confirmó la llegada de Lautaro Pastrán como quinto refuerzo, al mismo tiempo que se informaron las salidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala del equipo.

Ha sido un mercado de fichajes bastante particular para el Cacique, marcado por despedidas de jugadores importantes y contrataciones ajustadas a un acotado presupuesto. Se descartaron los arribos de Diego Valdés y Víctor Dávila por sus altos precios, por ejemplo.

Y Johnny Herrera considera que “Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores. Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición de Colo Colo, por todos los condoros que se pegaron el año pasado“.

“En conclusión, es como dicen: están como país en guerra, ahorrando cualquier peso. Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos, negocian jugadores relativamente baratos. En el arco dicen que nos arreglamos con lo que tenemos”, sumó en TNT Sports.

“No quieren decir abiertamente que será año de transición, pero es lo que se está viendo“, analizó Johnny Herrera.

El portero sumó el caso de Cristián Zavala, quien partirá a préstamo a Coquimbo Unido. “Es un jugador campeón y lo estás perdiendo. Pudiste gestionarlo hablando con él. Y traes uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que Zavala?“, cuestionó.