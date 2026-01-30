Después de 13 años fuera de Chile, Enzo Roco finalmente decidió volver más cerca del hogar y fue confirmado como refuerzo de Palestino. A pesar de que Universidad Católica en cierta medida se abrió a su fichaje, finalmente el espigado defensor recaló en el cuadro árabe.

Roco conversó con Pauta de Juego y dejó ver su costumbre con moverse de un lado a otro. “A un jugador con más recorrido no le cuesta mucho, a los jóvenes quizá les pasa la cuenta, pero uno lo lleva con más paciencia. Es algo normal”, expresó el ovallino de 33 años.

Un nuevo bastión que espera tener el Tino, que perdió a Cristian Banana Suárez. Este año, el equipo de colonia será comandado por Cristian Muñoz. La Nona desembarcó en La Cisterna tras salir campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción. Como Lucas Bovaglio no renovó -luego fue a O’Higgins- Muñoz fue el escogido de la dirigencia.

Sobre su estadía fuera de Chile se refirió con muchísima gratitud. “Fue un proceso lindo. Al final, si me hubieran dicho que iba a ser jugador profesional se firmaba. Era feliz en Chile, en un equipo grande como Católica, que me tocó salir de ahí”, expuso el zaguero central, quien en los inicios de su carrera se apellidaba Andía.

Enzo Roco en acción por la Roja en 2018. Según Transfermarkt, suma 33 partidos por la selección chilena, donde anotó un gol. (Andres Pina/Photosport).

“Pero haber llegado a España, Turquía, México, ir a Arabia Saudita, son cosas que la vida me ha regalado y las asumo con mucha felicidad. También a base de trabajo obviamente. Es una cosa inimaginable”, manifestó Enzo Roco, quien jugó en el Elche y el Espanyol, además del Besiktas de Turquía y el Cruz Azul de México, entre otros clubes.

Enzo Roco marca a Willian José del Betis en 2022 con la camiseta del Elche. (Fran Santiago/Getty Images).

De todas formas, también marcó partes negativas de esa experiencia. “Tantos años afuera producen un desgaste, uno necesita estabilidad. Soy pegado a mi familia, mi país y mis raíces. Entendí que había cumplido un ciclo y quería estar más cerca de mi familia. Acá o fuera, en Argentina o Brasil”, desclasificó Enzo Roco.

El compromiso de Enzo Roco con Palestino: “Conocimientos tácticos y ayudar al grupo en…”

De todas maneras, Enzo Roco llegó a Palestino consciente de sus limitaciones, propias del paso del tiempo. Pero también con todo el aporte de la experiencia, aunque muchas veces sea el peine que te llega cuando ya te quedaste calvo, como solía decir el boxeador argentino Ringo Bonavena.

Pero esa es harina de otro costal. Roco llegó feliz. “En los últimos dos años me reencanté en un lugar: estar cómodo, feliz en el día a día. El cuerpo técnico en ese sentido lo entiende. Estamos súper alineados en que es importante entender al jugador, saber qué le pasa, cómo se siente”, dijo sobre la relación con el staff de La Nona.

Según Enzo Roco, la relación del plantel con el DT Cristian Muñoz fluye bien. (MARCO VAZQUEZ/Photosport).

“Sí, a fin de cuentas puedo entregar experiencia, pero no soy el Enzo Roco de 22 o 23 años, el más rápido ni el más fuerte, pero sí puedo entregar conocimientos tácticos. Ayudar al grupo a que se mantenga unido en momentos buenos y no tan buenos”, se comprometió el zaguero.

José Bizama, otro defensor que Palestino cuenta para 2026. (Pepe Alvujar/Photosport).

El ovallino se oye plenamente satisfecho en su adaptación a Palestino. “Encontré eso en el club, el proyecto impresionante de Palestino de estar en copas internacionales 7 años. Me interesó, además está mi familia en Santiago, tengo mi casa, mis hijos. Fuimos armando todo el plan y se dio de la mejor forma”, cerró, siempre en charla con Pauta de Juego.

¿Cuándo juega Palestino en la fecha 1 de la Liga de Primera 2026?

Palestino debutará en la 1° jornada de la Liga de Primera 2026 ante Ñublense en condición de local el domingo 1 de febrero desde las 20:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Palestino tendrá su estreno vs Ñublense en una Liga de Primera 2026 que se abrirá con el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile.

