Palestino ya había anunciado un refuerzo sorpresivo en el mercado de fichajes cuando materializó la contratación de César Munder, quien le puso fin a tres temporadas en Cobresal y recaló en el estadio Municipal de La Cisterna, donde se vive una suerte de reestructuración.

De hecho, luego de la salida del DT argentino Lucas Bovaglio, el Tino confirmó a Cristian La Nona Muñoz como su entrenador para afrontar la temporada 2026. Con esto, quedó claro que la política institucional del cuadro árabe durante esta campaña será reducir los costos, tal como reconoció en este medio su presidente.

Por eso mismo, salió del club Junior Arias. También se fue Pablo Parra, quien recaló en la Universidad de Concepción y el paraguayo Junior Marabel. Y confirmaron a otro agente libre como incorporación: el uruguayo Sebastián Gallegos, quien sumará su cuarta camiseta en el fútbol chileno tras defender a Cobresal, Unión San Felipe y pasar los últimos dos años en Deportes La Serena.

Sebastián Gallegos ya comenzó sus trabajos en Palestino al mando de la Nona Muñoz. (Alejandro Pizarro/Photosport).

En ese contexto, y mientras se desarrolla la pretemporada del Tino, se hizo ‘oficial’ otro nuevo jugador al plantel profesional que dirige La Nona: la de un lateral derecho de 20 años que estuvo durante una temporada y media a préstamo en un gigante de Argentina: Independiente de Avellaneda.

Las referencias son para Simón Pinto, carrilero derecho que formará parte de la plantilla tetracolor en este curso. De hecho, el marcador de punta apareció en un carrusel de fotografías que Palestino difundió con algunos de los jugadores que defenderán esa casaquilla en 2026.

Simón Pinto en acción durante las prácticas de Palestino en 2026. (Captura Instagram).

Simón Pinto, el joven refuerzo de Palestino en el mercado de fichajes 2026

Así las cosas, Simón Pinto será un refuerzo inesperado para Palestino en este mercado. El jugador de 20 años no debutó en el primer equipo de Independiente, pero sí tuvo mucha acción en la reserva del Rojo. Allí disputó 28 partidos: regaló una asistencia y anotó dos goles. Un doblete a Racing Club en el clásico.

Pinto se suma a la gran cantidad de jóvenes que tiene el Tino, que también cuenta con el mundialista juvenil Ian Garguez en la pretemporada que llevan a cabo en Talca. Podrán recibir consejos de la experiencia de Dilan Zúñiga, lateral ambidiestro que confirmó su permanencia en el club.

A pesar del gran interés que había de Olimpia de Paraguay por el fichaje de Zúñiga, finalmente el carrilero surgido en las inferiores de Colo Colo firmó un contrato hasta fines de 2028 en Palestino. Paso a paso se arma el Tino. Y Simón Pinto quiere mostrar que está apto para jugar en el plantel estelar tras su paso por Argentina. El tiempo dirá…

Así le fue a Palestino en la tabla de la Liga de Primera 2025

Palestino terminó la Liga de Primera 2025 en el 6° lugar y jugará la Copa Sudamericana.