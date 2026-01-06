En la U de Chile saben que es necesario reforzar el equipo con más de un delantero y el nombre del uruguayo Octavio Rivero nuevamente salió al baile. Sabido es que los azules tuvieron tres bajas en la zona de ataque, pero también quedó ratificado el retorno de Eduardo Vargas al Bulla.

Mientras el Romántico Viajero define el arribo de Juan Martín Lucero, la búsqueda de más jugadores continúa. Y en medio de una polémica que vive Rivero con el club dueño de su pase, Barcelona de Ecuador, un director de Azul Azul sacó la voz vía redes sociales.

Se trata de Aldo Marín, quien suele verter comentarios en su cuenta de X. Y así lo hizo para reírse de una información que un periodista dio sobre el ex atacante de Colo Colo, O’Higgins, Unión Española y Unión La Calera. “Veo tanta cosa sobre Octavio Rivero: se va a Chile, tiene ofertas, está libre, puede hacer lo que le da la gana”, dijo Iván Triviño en El Futbolero.

Octavio Rivero lucha un balón aéreo con Franco Mastantuono, hoy jugador del Real Madrid. (Franklin Jacome/Getty Images).

“Rivero no se puede ir porque tiene contrato con Barcelona. Si hay una intimación o un reclamo, no es que el jugador hace eso y se puede ir. El club tiene un plazo para pagar y si lo hace dentro del plazo, no pasa nada. Por más que el jugador se pare de cabeza, por más que camine de manos o doble toda la cara como poseído por el demonio o El Exorcista”, agregó Triviño, como si fuera un dirigente del cuadro de Guayaquil.

Y no terminó ahí. “Si Barcelona hace el pago, no puede hacer más el jugador que cumplir su contrato. El que quiera a Octavio Rivero tiene que negociar con Barcelona. Fin del comunicado. Y hasta donde tengo conocimiento, no se va a desprender de ese jugador. Punto”, cerró el citado comunicador.

Aldo Marín aclara si Octavio Rivero llegará o no a la U de Chile

La opción de que Octavio Rivero llegue a la U de Chile como refuerzo sigue en pie. Y aunque el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, prefirió no hablar del charrúa ni del Gato Lucero sí lo hizo Aldo Marín en la ex red social del pajarito.

Pues bien, Marín citó aquel tuit con un emoji de risa. Un mensaje que despertó las dudas en varios hinchas azules. Uno de ellos le consultó a qué se debía el comentario. “Este tipo de publicaciones jugando al misterio no ayudan en nada”, recriminó un tuitero, quien también consultó si Rivero llegará al CDA. El director de AA respondió.

“No, es sólo que encuentro terrible que este flaco trate de normalizar que a un trabajador no le paguen cuatro o cinco meses”, escribió Marín, el director de la concesionaria que más comunica en X. En el fondo, quiso reprochar al periodista que dejó tanta ironía al aire por la situación que vive Rivero.

En el cuadro de Guayaquil, que fue golpeado por el asesinato del lateral izquierdo Mario Pineida a fines del año pasado, los salarios impagos han generado una brecha importante entre el plantel y la dirigencia. Y que haya un periodista que pase por alto esa situación no le pareció correcto a Marín, quien una vez más, como en tantas ocasiones, dejó clarísimo su punto de vista.

