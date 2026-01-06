Universidad de Chile sigue acelerando por trata de completar cuanto antes su plantel en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde ahora la tensión está puesta en Octavio Rivero.

Fue la periodista Verónica Bianchi, en el programa “No es para tanto” de TNT Sports, donde entregó la última novedad con el uruguayo y su nueva teleserie para ser refuerzo de la U.

“Con respecto al mercado de fichajes, hay novedades con respecto a Octavio Rivero, el año pasado me encargué día a día de tener la información. Hoy en día la situación esta muy avanzada, el jugador quiere venir, ya habló con la U y que tiene un acuerdo de palabra con la U”, explicó.

En ese sentido, asegura que mañana puede ser un día clave, porque Barcelona de Ecuador, dueño de su pase, comienza la pretemporada y hay alarma de que el ex Colo Colo no se presente.

La U volverá a la carga por Octavio Rivero.

Rivero tiene todo acordado con la U: el problema es Barcelona

La periodista asegura que la U ya tiene un acuerdo de palabra con Octavio Rivero, donde se pusieron sobre la mesa algunas condiciones para firmar el contrato, con un tiempo determinado.

“Tiene estipulado montos y tiempo, contrato no menor a dos años. ¿Qué lo frena? Nuevamente Barcelona, nuevamente el equipo ecuatoriano con problemas económicos que adeuda a los jugadores y a los trabajadores del club. A Rivero le deben cuatro meses de sueldo, que son muy altos”, explica.

Pese a que el jugador nuevamente ha iniciad una teleserie de manera de salir de Ecuador, por la gran deuda económica, ya tiene todo avanzado con la U para venir a Chile.

“Ya le dijo que sí a la U, le dijeron te podemos pagar esto y dijo ok, pero necesita destrabar con el club. Al parecer y en comparación del año pasado ya está mas avanzado. La relación está quebradas hace rato. Me dicen que está más cerca que el año pasado”, finalizó.

