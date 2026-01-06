Es tendencia:
Mercado de fichajes

“Se vende”: en Ecuador dan por saldado el traspaso de Octavio Rivero a la U de Chile

Los medios ecuatorianos están muy pendientes a la teleserie que mantiene Octavio Rivero con el Barcelona. La U podría ser beneficiada.

Por Jose Arias

Rivero batalla por salir del Barcelona.
© Getty ImagesRivero batalla por salir del Barcelona.

Vaya momento para ser de Colo Colo y ver cómo la Universidad de Chile está metida en la pelea por llevarse a dos ex ídolos albos. Se trata de Juan Martín Lucero y Octavio Riveros, que son pretendidos en el CDA.

El primero de ellos está prácticamente amarrado. Tras semanas de rumores y susurros entre pasillos, el Gato tendría listo su arribo a la Universidad de Chile, en una transacción bombástica.

Por otro lado, el interés por Octavio Rivero no cesa. Esto, debido a que la U perdió, a fines del año recientemente pasado, tres delanteros, por lo que pretende rellenar esos lugares con grandes refuerzos.

Se acerca Rivero

En Ecuador, tanto como en Chile, siguen expectantes la situación de Octavio Rivero. El delantero nuevamente enredó su estadía en el Barcelona de Guayaquil y, mientras tanto, la Universidad de Chile ofreció su primer monto.

Un millón habría ofertado el cuadro laico. Ese dinero no era el esperado por Barcelona, que ponía en 1,5 o 2 millones la carta del atacante uruguayo. Sin embargo, según KCH FM, los guayacos aceptarían menos.

Octavio Rivero jugó en la Unión Española en 2022 | Photosport

Octavio Rivero jugó en la Unión Española en 2022 | Photosport

Octavio Rivero se vende. Y más aún con esta oferta formal que llegó”, dijeron en el medio ya citado. “Barcelona no va a pedir más y Octavio Rivero busca una salida que pueda ser de beneficio para ambas partes y es la oportunidad para que quede saneado de una vez por todas”, agregaron.

¿Cuáles fueron los números de Octavio Rivero con Barcelona en 2025?

Jugó un total de 38 encuentros en la temporada, entre la liga local y la Copa Libertadores. En ellos, anotó 14 tantos y estuvo en cancha un total de 2.842 minutos, promediando un gol cada 177 minutos.

