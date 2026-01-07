Con la salida de Salomón Rodríguez, el puesto de delantero centro en Colo Colo es totalmente de Javier Correa. El argentino anotó 17 goles en la temporada pasada y pese a que no fue el mejor año para su equipo, fue su temporada más goleadora.

Sumado a los cinco tantos que convirtió los primeros meses de su llegada en 2024, Correa ha convertido 22 tantos con la camiseta alba. Lo que lo convierte en el segundo máximo goleador albo en los últimos cinco años, solo por detrás del nombre tendencia en este mercado de fichajes: Juan Martín Lucero.

En su paso por Macul, el ‘Gato’ convirtió 24 goles y es el primero en la lista de goleadores foráneos en estos últimos años. Superando así a Guillermo Paiva, Darío Lezcano, Salomón Rodríguez, Nicolás Blandi, Christian Santos y Javier Correa. Este último aún sigue vigente y está a solo dos tantos de colocarse en el primer puesto.

Si bien, el año pasado Correa fue titular cuando estuvo en óptimas condiciones, con la salida de Rodríguez, Blanco y Negro buscará fichar un segundo delantero. Dentro de las opciones están Damián Pizarro, Robert Morales, Luciano Vietto, entre otros. Lo que podría poner en duda su titularidad indiscutida en el once de Fernando Ortiz.

Último gol de Salomón Rodríguez por Colo Colo Foto: Felipe Zanca/Photosport

Además de Javier Correa: ¿Cómo les ha ido a otros “9” extranjeros en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Juan Martín Lucero convirtió 24 goles en 39 partidos y 3047 minutos, siendo el número uno en goleadores extranjeros en los últimos cinco años. Pero además de él y de Javier Correa, en la lista se encuentran nombres que el hincha colocolino no recuerda de buena manera.

Partiendo por Guillermo Paiva, que por más que haya mojado la camiseta y haya hecho todo lo posible por aportar, solo convirtió cinco tantos en 44 partidos. Lo sigue su compatriota, Darío Lezcano, con un gol menos y 13 encuentros disputados.

Más abajo está Salomón Rodríguez, que luego de dejar al plantel en esta pretemporada, cierra su participación de 26 partidos con tres goles. Quedando muy por debajo de las expectativas en el año centenario de Colo Colo.

En las últimas posiciones se encuentran Nicolás Blandi, con dos goles en 21 partidos y Christian Santos con un solo tanto en 15 encuentros.

