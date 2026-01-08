A pesar de que Mauricio Isla tuvo un coqueteo para volver a Independiente de Avellaneda, todo parece indicar que Gustavo Quinteros escogió a un lateral derecho que milita en Boca Juniors. Aunque casi no ha tenido acción en el cuadro Xeneize durante el último tiempo.

Se trata de un lateral derecho argentino que tiene nacionalidad suiza y, de hecho, juega por la selección de aquel país. Un marcador de punta que se viralizó hace pocos días por su propuesta de matrimonio a Morena Beltrán, una conocida periodista deportiva que trabaja en ESPN.

Las referencias son para Lucas Blondel, un jugador de 29 años que llegó a La Bombonera desde Tigre. Y que le propuso casarse a la comunicadora en un yate lleno de amigos. Ese es el jugador que más llena el gusto de Quinteros para cubrir esa zona.

“Independiente abrió las conversaciones por él. Quinteros pidió al lateral derecho relegado en Boca”, informó el periodista Germán García Grova, quien dice ser un especialista en el mercado de fichajes. “Él quiere jugar pensando en el Mundial a mitad de año”, añadió el citado comunicador en su cuenta de X. Tiene razón: Suiza es uno de los equipos que clasificó a la Copa del Mundo.

Lucas Blondel en acción por Boca Juniors, donde ha jugado 32 partidos. (Luciano Bisbal/Getty Images).

Así las cosas, Mauricio Isla puede olvidarse de las opciones de vestir una vez más la camiseta de Independiente, club donde estuvo antes de enrolarse a Colo Colo, pues seguramente la plana mayor irá por Lucas Blondel, sin nada de lugar en Boca Juniors.

Mauricio Isla jugó en Independiente. ¿Volverá? (Daniel Jayo/Getty Images).

Los Xeneizes apostaron por Juan Barinaga y Luis Advíncula en el último tiempo. Y dejaron al suizo-argentino casi olvidado. Eso sí, el peruano podría rescindir para ir a Alianza Lima, una complicación para los de Avellaneda. Además, en el Rojo tienen la urgencia de reforzar aquella zona.

Es prácticamente un hecho que el chileno Felipe Loyola será transferido al Santos de Brasil.El Pipe era uno de los candidatos a ocupar aquel sector. Sobre todo después de la salida de Federico Vera, quien emigró a Huracán. El tiempo dirá en qué termina la historia, pero las negociaciones ya comenzaron…

Así quedó Independiente en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2025

Independiente de Avellaneda no logró ni siquiera clasificar a la postemporada: el equipo se derrumbó tras quedar eliminado ante Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

