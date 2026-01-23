Universidad de Chile por fin podrá jugar su primer partido en este 2026 tras la suspensión del amistoso ante Racing de Argentina por los lamentables incendios en Concepción de hace unos días.

Los azules ahora enfrentarán a Universitario del Perú por la Noche Crema en Lima este sábado 24 de enero, donde por fin podremos ver en sociedad por primera vez al equipo dirigido por Francisco Meneghini.

De cara a este compromiso el DT argentino ya definió lo que será su formación titular. Para esta ocasión Paqui no está para experimentar y por lo mismo planea repetir el equipo que tenían en mente para enfrentar a Racing y que hace un par de días enfrentó a Wanderers a puertas cerradas.

La formación de Universidad de Chile vs Universitario

De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera el DT se la jugará con un 4-2-3-1 como dibujo táctico, donde destaca la figura del uruguayo Octavio Rivero liderando la delantera.

Además, dentro de los refuerzos destaca también el debut de Lucas Romero en el mediocampo y de Eduardo Vargas como volante ofensivo por la derecha.

Octavio Rivero será el líder de la delantera azul en este primer partido del 2026. | Foto: Universidad de Chile.

Así las cosas, la oncena de la U para visitar a Universitario será con Cristopher Toselli en el arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz en el mediocampo; Eduardo Vargas, Lucas Assadi y Javier Altamirano como volantes ofensivos; Octavio Rivero en delantera.

¿Cuándo juega U de Chile vs Universitario?

Los azules enfrentarán a Universitario de Perú este sábado 24 de enero a partir de las 22:45 (hora de Chile) en el Estadio Monumental de Lima.