Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. de Chile

¿Por qué U. de Chile no juega hoy vs. Racing Club? Se suspende el amistoso en Concepción

El debut de Universidad de Chile en la temporada 2026 deberá postergarse.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Se cancela el primer partido del año de la U.
© Photosport.Se cancela el primer partido del año de la U.

Universidad de Chile tenía pactado comenzar en grande la temporada 2026. Los azules tendrán un calendario exigente, con cuatro frentes por delante: Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa CONMEBOL Sudamericana.

Pero lamentablemente el amistoso agendado para este domingo 18 de enero frente a Racing Club se suspendió; por lo tanto, hay que seguir esperando para su estreno oficial.

¿Por qué se suspendió el partido de la U?

Los graves incendios forestales que afectan a la Región del Biobío obligaron a las autoridades a suspender el encuentro, con el objetivo de concentrar todos los recursos en el combate de las llamas.

En las cercanías del estadio y del terminal de buses en Concepción, el fuego se manifiesta con intensidad, con una densa nube de humo cubriendo la ciudad, dificultando la respiración y generando temor entre los vecinos ante un posible avance del incendio.

Según información entregada por Radio Cooperativa, la situación es crítica y no se puede llevar a cabo el amistoso:Tras reunión de Cogrid por incendios forestales en Biobío, la autoridad decidió suspender el partido entre U. de Chile y Racing, programado para esta tarde en el Estadio Ester Roa. Organización informará sobre devolución de entradas ya adquiridas”.

Impacto: jugador de la U pierde su casa por los incendios que afectan a Concepción

ver también

Impacto: jugador de la U pierde su casa por los incendios que afectan a Concepción

Así, Universidad de Chile deberá postergar su estreno internacional. Una decisión marcada por la prudencia, en un contexto donde el fútbol pasa a segundo plano frente a la emergencia que viven numerosas familias del Biobío.

Publicidad
Lee también
Drástica decisión con el amistoso de la U vs Racing
U de Chile

Drástica decisión con el amistoso de la U vs Racing

Incendios forestales dejan en suspenso el amistoso de la U vs Racing
U de Chile

Incendios forestales dejan en suspenso el amistoso de la U vs Racing

Racing pierde cuatro figuras para el amistoso con la U
U de Chile

Racing pierde cuatro figuras para el amistoso con la U

Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo por fin encuentra equipo
Colo Colo

Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo por fin encuentra equipo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo