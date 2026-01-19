La selección chilena trabaja en lo que será el proceso hacia la próxima Copa del Mundo de 2030. Incluso, quedó definido que Mega será el nuevo canal para este camino.

La Roja no ha vivido sus mejores años en el último tiempo. Las últimas tres citas planetarias no han tenido a Chile entre sus clasificados, por lo que los hinchas han sufrido bastante. Pese a esto, el fanatismo no decae y los canales pelean por transmitir sus partidos.

Mega transmitirá a Chile

En los últimos años, ha sido Chilevisión el canal que se transformó en la casa de la selección chilena, con Claudio Palma relatando y Aldo Schiappacasse comentando. Sin embargo, para el camino a la Copa del Mundo de 2030 esto ya no seguirá siendo así.

Mega, Chilevisión y Canal 13 entraron en la licitación por ser el nuevo canal que transmitiría a La Roja, pero de acuerdo a Radio ADN, fue la primera estación mencionada la que ganó el dar los partidos de Chile hacia la próxima cita planetaria.

El canal que es propiedad de Carlos Heller habría puso 27 millones de dólares sobre la mesa, superando los 26 de Canal 13 y los 25 de Chilevisión. De esta manera, La Roja regresa al “canal 9” luego de haber pasado los últimos años en el “11”.

Mega ya transmitió a la selección chilena en el proceso hacia Rusia 2018, cuando La Roja también quedó sin clasificar. En aquellos tiempos, relataba Alberto Jesús López, más conocido como el “Trovador del Gol”, junto con los comentarios de Rodrigo Sepúlveda y Felipe Bianchi.

Con la noticia de que Chilevisión pierde a La Roja, Claudio Palma también queda de lado. El relator ha acompañado a la selección en Canal 13 y desde el “11”. Salvo que parta a Mega, ya no seguirá “anunciando con letras de liquidación” los goles del equipo de todos.