La selección chilena comienza a tomar forma nuevamente con miras a los amistosos de la fecha FIFA del mes marzo, donde se continuará al mando del técnico Nicolás Córdova.

La Roja será parte del nuevo torneo FIFA Series 2026, donde jugará ante dos equipos que serán parte del Mundial 2026: la selección de Cabo Verde y la selección de Nueva Zelanda.

Por lo mismo, el entrenador nacional ya comenzó a mirar nombres y, dejando en el pasado el estilo de Ricardo Gareca, dijo presente en el duelo de Universidad Católica vs Huachipato por la Supercopa.

Córdova estuvo acompañado del gerente de selecciones, Felipe Correa, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, a la espera de poder armar su nueva nómina para partir el 2026 con la Roja.

Nicolás Córdova acompañado del gerente de selecciones Felipe Correa. Foto :TNT Sports.

Nico Córdova arma la nómina para los amistosos de marzo con la Roja

La selección chilena debe comenzar un nuevo proceso que apunta al Mundial 2030, luego del fracaso de las últimas eliminatorias para el Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, que se verá por televisión.

Por lo mismo, el comienzo en la fecha FIFA de marzo es fundamental, teniendo en cuenta que se juega con dos selecciones que estarán en el Mundial, además que en abril se enfrentará a Finlandia.

En ese sentido, Córdova ya comenzó el trabajo en terreno para ver a los jugadores que completarán su nómina, de manera de buscar una nueva Roja para el futuro.

Marcando diferencias con su antecesor, el entrenador ya se siente más empoderado en el puesto, con un respaldo de la dirigencia de Pablo Milad que lo mantiene en el cargo.

¿Cuándo juega los amistosos la selección chilena?

La selección chilena de Nicolás Córdova ya tiene programación: el viernes 27 de marzo enfrentará a Cabo Verde, mientras que el lunes 30 de marzo será visita ante Nueva Zelanda.