La Supercopa de Chile conocerá a un nuevo club campeón. En la edición 2026, Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan con la misión de dar la vuelta olímpica.

Los Cruzados llegan a este encuentro luego haber obtenido el segundo lugar en la Liga de Primera de la temporada anterior. En la semifinal vencieron por 4-2 a Huachipato, el campeón de la Copa Chile 2025. Ahora van por la gloria y también, por el primer título a nivel de clubes para Gary Medel.

Coquimbo Unido fue el sorpresivo campeón del fútbol chileno en el 2025. Este año tendrán grandes desafíos y la misión de demostrar que siguen con hambre de gloria. Vienen de vencer a Limache por 3-2 en la ronda anterior, algo que llena de confianza a los ahora dirigidos por Hernán Caputto.