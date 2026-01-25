Es tendencia:
U. Católica vs Coquimbo MINUTO a MINUTO: formaciones, transmisión y todo de la final de Supercopa

Los Cruzados y los Piratas definen al primer campeón del 2026 en el fútbol chileno.

Por César Vásquez

U. Católica y Coquimbo juegan en Viña del Mar.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTU. Católica y Coquimbo juegan en Viña del Mar.

La Supercopa de Chile conocerá a un nuevo club campeón. En la edición 2026, Universidad Católica y Coquimbo Unido se enfrentan con la misión de dar la vuelta olímpica.

Los Cruzados llegan a este encuentro luego haber obtenido el segundo lugar en la Liga de Primera de la temporada anterior. En la semifinal vencieron por 4-2 a Huachipato, el campeón de la Copa Chile 2025. Ahora van por la gloria y también, por el primer título a nivel de clubes para Gary Medel.

Coquimbo Unido fue el sorpresivo campeón del fútbol chileno en el 2025. Este año tendrán grandes desafíos y la misión de demostrar que siguen con hambre de gloria. Vienen de vencer a Limache por 3-2 en la ronda anterior, algo que llena de confianza a los ahora dirigidos por Hernán Caputto.

Partidazo en Viña del Mar

Hola amigos, bienvenidos al Minuto a Minuto de RedGol. Hoy tenemos un lindo partido entre Universidad Católica y Coquimbo Unido, quienes definirán al campeón de la Supercopa 2026.

