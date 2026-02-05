El arranque de la temporada 2026 está siendo muy complicada para Colo Colo, porque apenas jugó un partido oficial y ya está en crisis, con el entrenador Fernando Ortiz colgando en su cargo.

Los albos se inclinaron por 3-1 ante Deportes Limache en Valparaíso, por lo que el estratega del Cacique está cuestionado y el plantel de jugadores muy criticado por su nivel.

Blanco y Negro también recibe malos comentarios, sobre todo por su errático manejo en el mercado de fichajes, y suma una nueva polémica tras decidir fichar a Álvaro Madrid como el nuevo mediocampista de Colo Colo.

ver también “Lo va a hablar”: Revelan el último fichaje que pide Fernando Ortiz en Colo Colo

Pablo Ruiz quedó modesto con Colo Colo

Álvaro Madrid no era el único candidato para llegara a Colo Colo, porque le ganó la pulseada al argentino-chileno Pablo Ruiz de Real Salt Lake, quien se quedó con las ganas de venir al cuadro de Macul.

El zurdo quería venir al Cacique y quedó furioso con la forma en que se manejó Blanco y Negro en la operación, según dio a conocer el periodista Christopher Brandt de ESPN.

Pablo Ruiz quería fichar en Colo Colo. (Photo by Alika Jenner/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Colo Colo comunicó al Real Salt Lake que desiste de su interés por Pablo Ruiz y que por ende se dan por terminadas las negociaciones. El jugador quedó muy molesto por la forma en que la directiva de ByN manejó la situación“, dijo el reportero.

Una nueva situación agria protagoniza la concesionaria que administra Colo Colo, que no suele tener tino a la hora de realizar gestiones en el mercado de fichajes.

ver también Lo pidió en la U: la reacción de Johnny Herrera a la llegada de Álvaro Madrid a Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad