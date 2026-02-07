Este sábado continúa la acción de la Liga de Primera con atractivos partidos por la Fecha 2. En ese contexto, la jornada sabatina tiene como plato principal el duelo entre Colo Colo y Everton de Viña del Mar, el cual se jugará en el Estadio Monumental y que asoma como clave para las pretensiones albas y, sobre todo, para su DT, Fernando Ortiz.

Los albos llegan en una profunda crisis deportiva pese a llevar apenas una fecha disputada en este 2026. A su irregular desempeño en 2025 se suma la contundente derrota por 3-1 ante Deportes Limache en el debut oficial 2026, resultado que dejó en la cuerda floja al técnico trasandino.

Al frente estará otro club que tampoco atraviesa un buen momento desde la temporada pasada. Everton viene de caer ante Unión La Calera en su estreno liguero y, además, a mitad de semana perdió a su capitán, Álvaro Madrid, quien justamente se convirtió en nuevo refuerzo de los albos. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Everton?

El enfrentamiento entre Colo Colo y Everton se juega este sábado 7 de febrero, a partir de las 20:30 horas , en el Estadio Monumental. El duelo corresponde a la Fecha 2 de la Liga de Primera.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton por TV y ONLINE?

El encuentro entre Colo Colo y Everton será transmitido EN VIVO por televisión a través de TNT Sports Premium, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) – 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

¿Y online? También podrás ver a albos y ruleteros EN VIVO y por STREAMING a través de la plataforma HBO Max , para usuarios previamente suscritos al plan TNT Sports o con acceso gratuito si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports en tu cableoperador.

Probables formaciones Colo Colo vs. Everton:

Colo Colo:

La formación más probable para este partido del Cacique será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

Everton:

Los ruleteros por su parte, sufrieron la baja de dos jugadores importantes en los días previos; al mencionado Álvaro Madrid se sumó Benjamín Berrios, este último luego de sufrir un desgarro en los entrenamientos previos.

Así, su formación más probable es con Ignacio González en el arco; Christopher Barrera, Vicente Vega, Ramiro González, Valentín Vidal, Vicente Fernández en línea defensiva; Joaquín Moya, Nicolás Baeza en la zona media; Alan Medina, Julián Alfaro y Emiliano Ramos en el ataque.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

