Colo Colo vive días complejos tras su pésimo debut en la Liga de Primera 2026. La caída ante Deportes Limache dejó a Fernando Ortiz tremendamente comprometido, a tal punto de que ya hay rumores de una salida anticipada en su rol como DT.

En ese sentido el próximo partido ante Everton de este sábado en el Estadio Monumental aparece como clave. Mientras un triunfo le dará algo de vida, un derrota bien podría traducirse en un sobre azul.

Sin embargo, un despido significaría un gasto extra para un club que no está precisamente con dinero de sobra. Por suerte, la cifra es bastante más aterrizada de lo que se le tuvo que pagar en su momento a Jorge Almirón al término de su ciclo.

El dinero que debe pagarle Colo Colo a Ortiz si lo despide

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, el contrato de Ortiz con los albos (que tiene duración hasta diciembre de desde 2026) podrá ser revisado a mitad de temporada para ver si se sigue o no con él.

En caso que el directorio de Blanco y Negro decida ponerle punto a final su etapa como DT, en Colo Colo tendrán que pagarle unos 300 mil dólares. ¿Y si la paciencia termina antes? Pues ahí habrá que sentarse a negociar una salida anticipada con Ortiz.

Fernando Ortiz ya lleva14 partidos entre oficiales y amistosos como DT de Colo Colo. Suma apenas cuatro triunfos, siete derrotas y tres empates. | Foto: Photosport.

Sea cual sea el caso, son cifras que si bien en el Cacique no tienen ganas de pagar, son mucho más terrenales si se compara con los millones de dólares que pedía en su momento Almirón por dejar el club antes de tiempo.

Así las cosas, el encuentro ante Everton de este sábado es vital para el Tano, quien de no ser capaz de mostrar una mejor versión de su equipo, bien podría estar viviendo sus últimos días como DT del Popular.

¿Cuándo juega el Cacique ante Everton?

Albos y ruleteros se enfrentarán este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.

