El panorama en Colo Colo parece ser más delicado de lo que se pensaba. Esto debido a que el trabajo que realiza Fernando Ortiz tiene a los jugadores muy descontentos.

Eso fue lo que se señaló en Radio ADN, donde detallaron que el ambiente en el Monumental es una bomba de tiempo que va a estallar en cualquier momento.

“Está dividido el camarín. Ortiz es apegado a De Paul, no a Vidal. Vidal no le cree a Ortiz, gran parte del camarín no le cree la propuesta a Ortiz”, fue lo que señaló la periodista Pamela Juanita Corder.

Especificó que esto se trata netamente de un tema deportivo. “No le creen desde lo futbolístico. No por Vidal, pero en general no le cree el camarín de Colo Colo a Ortiz”.

Ortiz no logra sacarle rendimiento a Colo Colo

En Colo Colo “ya no hay vuelta” con Ortiz

Agregó que es algo que se ha venido masticando desde su llegada el año pasado. “Ya lo tasaron, el futbolista te va tasando a medida que pasan los partidos“, explicó.

Finalmente piensa que los días de Ortiz en Colo Colo están contados por “sus decisiones, lo que hace, cómo resuelve como entrenador. Ya no hay vuelta atrás”.

El técnico de los albos tendrá una prueba de fuego este sábado ante Everton, cuando jueguen desde las 20.30 horas. Un nuevo paso en falso en el Cacique puede sentenciar su salida.

Recordar que ya son tres derrotas oficiales seguidas las que suma Ortiz, si se considera el paupérrimo fin de año 2025 en el que no clasificó a copas internacionales.

