Este miércoles se disputará la gran final de Fiebre de Baile, programa que tuvo su regreso triunfal a la pantalla con una temporada llena de emociones y desafíos. Con numerosos participantes, entre ellos futbolistas, así se vivirá el capítulo final de este ciclo.

Entre las sorpresas que tuvo este ciclo, fue la participación de reconocidos deportistas, entre ellos el ex jugador de Universidad de Chile y Unión Española, Kike Acuña, quien tuvo una destacada participación. Sin embargo, fue eliminado en la quinta semana de competencia.

Por otra parte, Esteban Paredes, ídolo de Colo Colo, también tuvo una destacada participación, pero lamentablemente dejó la competencia por motivos de salud.

Claudio Valdivia, quien tuvo un breve paso por el profesionalismo donde jugó en Audax, se convirtió en el eliminado número 15, quedando muy cerca de la final.

¿Cómo votar en la gran final de Fiebre de Baile?

Este miércoles 4 de febrero se disputará la gran final del programa de competencia en el Movistar Arena, donde Princesa Alba, Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa, Cata Days, Camila Andrade y Skarleth Labra lucharán por convertirse en el triunfador del nuevo ciclo.

El ganador lo elegirá el público, donde deberás ingresar a https://www.chilevision.cl/fiebre-de-baile/votaciones cuando se abran las votaciones y seleccionar a tu participante favorito.

El ganador o ganadora se levará la suma de 20 millones de pesos, además de un viaje cortesía de Masai Travel para dos personas.